- Od wielu miesięcy wzywam Kaczyńskiego: stan chłopie do debaty. Nie tchórz, wyjdź z tej jamy, z tej jaskini. Pogadajmy jak Polak z Polakiem. Może być to nawet, w tej twojej telewizji, byleby to było na żywo. Ja powiem prawdę ludziom, może się okaże, że ci którzy słuchają tylko TVP Info i tylko Kaczyńskiego, jak usłyszą prawdę o tym, co się w Polsce dzieje, to też nabiorą dystansu do tych kłamstw i do tej propagandy - mówił szef Platformy Obywatelskiej.

- Jak wiecie ucieka i na pewno nie zgodzi się na tę debatę ze mną. ja wiem dlaczego. Nie tylko dlatego, że boi się, bo jest tchórzem. Tak, Kaczyński jest tchórzem. To jest poważny problem, że mamy dzisiaj wojnę u naszych granic, poważny kryzys, ludzie nie podnieśli się jeszcze po pandemii, mamy drożyznę a na czele państwa stoi tchórz. Tchórz, który jest wyposażony w miliardy złotych ze spółek Skarbu Państwa i z budżetu, służby, Pegasusy, podsłuchy, telewizję rządową, lokalne gazety, policje. On to wszystko ma w ręku I nadal się boi - podkreślał Tusk.

Jak dodał polityk "najgorszy typ władzy to taka, która jest jednocześnie tchórzliwa i nieodpowiedzialna. - To co robi dzisiaj Kaczyński, to co robi Morawiecki, to jest połączenie niezwykle niebezpieczne: tchórzostwa i skrajnej nieodpowiedzialności. Już nawet nie mówię o korupcji. To widzą nawet wyborcy PiS-u. Mi będzie ich bardzo trudno przekonać, ale oni każdego dnia widza, że tutaj coś nie gra - powiedział.