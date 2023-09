Ambasador Ukrainy wezwany do MSZ. Reakcja na wypowiedź prezydenta Zełenskiego

Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z wypowiedzią Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy oskarżył Polskę o działanie na korzyść Federacji Rosyjskiej.

Działania polskiego resortu spraw zagranicznych związane są z fragmentem przemówienia, które wygłosił prezydent Ukrainy w trakcie forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował Polskę za wprowadzenie embarga na zboże.

- Uruchomiliśmy tymczasowy morski korytarz eksportowy z naszych portów. Ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża. I niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie, odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora - powiedział.

Zdecydowany protest strony polskiej

Jak przekazano w komunikacie, który pojawił się na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyplomata został poinformowany o "zdecydowanym proteście strony polskiej" wobec słów, które padły w Nowym Jorku.

"Wiceminister przekazał zdecydowany protest strony polskiej wobec sformułowań wygłoszonych przez Prezydenta W. Zełenskiego na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu wczorajszym, o tym jakoby część państw UE pozorowała solidarność, jednocześnie pośrednio wspierając Rosję. Wiceszef MSZ wskazał, że w stosunku do Polski jest to teza nieprawdziwa, a ponadto szczególnie nieuprawniona wobec naszego kraju, wspomagającego Ukrainę od pierwszych dni wojny" - napisano.

"Wiceminister Jabłoński wskazał, że naciski na Polskę na forach wielostronnych, czy kierowanie skarg do międzynarodowych trybunałów nie są właściwymi metodami rozwiązywania sporów między naszymi państwami. Zaznaczył też, że działania te nie będą wobec Polski skuteczne, ponieważ działania podjęte przez polski rząd w obronie interesu polskich rolników są zgodne z prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym. Wiceszef MSZ wyraził przy tym zaniepokojenie obserwowanym w ostatnim czasie publicznym przekazem najwyższych przedstawicieli władz Ukrainy, narzucającym jednostronną optykę w odniesieniu do wielowymiarowego problemu eksportu ukraińskich produktów rolnych do państw sąsiadujących" - dodano.

Przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych przekazał ambasadorowi Zwaryczowi oczekiwania strony Polskiej dotyczące rozwiązania konfliktu dyplomatycznego. Władze w Warszawie oczekują od Ukrainy zmiany narracji i podkreślenia bezprecedensowej pomocy okazywanej przez Polskę i Polaków od samego początku wojny w Ukrainie.