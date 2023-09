- Przestrzegam władze ukraińskie, ponieważ jeśli będą w ten sposób eskalować konflikt, my będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu do Polski - powiedział na antenie Polsat News Mateusz Morawiecki. Odniósł się do zapowiedzi wprowadzenia przez Ukrainę embarga na produkty z Polski.

W poniedziałek ukraińskie władze poinformowały o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne.

- Zrobiliśmy bardzo dużo jako pierwsi dla Ukrainy i dlatego oczekujemy zrozumienia naszych interesów. My naszych interesów będziemy bronić z całą stanowczością. To oznacza, że oczywiście szanujemy wszystkie kłopoty po stronie ukraińskiej, ale dla nas to interesy naszego rolnika są najważniejsze - powiedział w środę rano w rozmowie z Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

- Nie zgadzamy się z żadnymi procedurami, pozwami, które są kierowane przeciwko nam, bo to oznacza, że ukraińskie władze nie rozumieją, do jakiej destabilizacji polski rynek rolny został doprowadzony. Przypominam sobie, jak niedawno Judasz polskiej wsi pojechał do Brukseli. Tam podobno Tusk otwierał mu wszystkie drzwi, mieli załatwić embargo na dwa miesiące. Tymczasem okazało się, że nic nie załatwili - dodał.

Ukraina zapowiada embargo na produkty z Polski

W najbliższych dniach Ukraina wprowadzi embargo na produkty z Polski - poinformował we wtorek wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy Taras Kaczka w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Chodzi o embargo na pomidory, cebulę, kapustę i jabłka.

WIDEO: Mateusz Morawiecki o embargu na polskie produkty

- Przestrzegam władze ukraińskie, ponieważ jeśli będą w ten sposób eskalować konflikt, my będziemy dokładać kolejne produkty do zakazu wwozu do Polski - skomentował Mateusz Morawiecki.

Także w środowy poranek Taras Kaczka był gościem internetowego radia RMF24. - Spodziewam się, że nie wprowadzimy embarga (na polskie jabłka i warzywa - red.) - powiedział. Jak dodał, "to ostatni punkt w planie działań, które podejmujemy. Pierwszy punkt to znalezienie porozumienia".

