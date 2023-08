Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego również dla hodowców! Nabór wniosków już ruszył

W drugim naborze wniosków o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego w 2023 roku pojawiły się znaczące zmiany w odniesieniu do poprzednich lat. Nie tylko poszerzono krąg rolników uprawnionych do ubiegania się o te dopłaty, ale i wzrosła stawka zwrotu akcyzy. Wyjaśniamy nowości w regulacjach, które mogą być istotne dla hodowców.