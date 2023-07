W lipcu polski rząd podjął decyzję o powstaniu portu kontenerowego w Świnoujściu. Jak zapewniono terminal będzie spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Jednak jak podaje "DW" budowa na wyspie Uznam nadal budzi sprzeciw niemieckich władz samorządowych, organizacji ekologicznych oraz posłów do Parlamentu Europejskiego mimo, że tor będzie omijał niemieckie wody morskie.

Argumenty przeciwników budowy portu

Przeciwnikami projektu są m.in. włodarze gminy Heringsdorf znajdującej się po niemieckiej stronie wyspy. Obawiają się, że może zmniejszyć się atrakcyjność wyspy Uznam wśród turystów.

Pomysł krytykuje także posłanka Parlamentu Europejskiego z ramienia Zielonych Hannah Neumann oraz Rainer Sauerwein, prezes stowarzyszenia Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern (BI Lebensraum Vorpommern), którzy uważają że zarówno budowa jak i późniejsze funkcjonowanie portu może negatywnie wpłynąć na miejscową przyrodę.

Krytycznie do budowy portu kontenerowego po polskiej stronie Uznam podchodzi także rząd landu Meklemburgia - Pomorze Przednie. Minister gospodarki Reinhard Meyer obawia się szkód dla środowiska naturalnego.

"Latem 2022 Meyer groził stronie polskiej nawet zablokowaniem transportu towarów ciężkich z tunelu pod Świną przez Uznam, do czego jednak nie doszło" - przypomina dziennik.

Stanowisko krytyków bez zmian

"DW" sprawdziło, czy zapewnienia polskiego Ministerstwa Infrastruktury o wypełnieniu ekologicznych standardów, wpłynęły na podejście przeciwników budowy portu. Biuro poselskie Hanny Neumann odpisało, że pozostaje ono bez zmian.

Natomiast biuro prasowe gminy Heringsdorf zamierza dokładnie sprawdzić, w jakim stopniu budowa portu kontenerowego w Świnoujściu i przeniesienie toru podejściowego wpłynie na tereny gminy, jakość nadmorskich kurortów i uzdrowisk oraz na całą wyspę Uznam.

W sprawie powstała petycja

Z inicjatywy stowarzyszenia BI Lebensraum Vorpommern i innych protestujących powstała specjalna petycja do Unii Europejskiej zawierająca zastrzeżenia co do zgodności projektu z ochroną natury.

- O ile mi wiadomo, strona polska nie odpowiedziała na zastrzeżenia zgłoszone przez kraj związkowy Meklemburgię Pomorze Przednie i stowarzyszenia ochrony środowiska - podkreślał prezes organizacji.

Krytyka będzie dotyczyła terenów Natura 2000 oraz ewentualnych dopłat unijnych do realizacji tego projektu.

