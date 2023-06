Mieszkańcy Świnoujścia i turyści od piątku będą mogli korzystać z tunelu pod cieśniną Świna. Podziemna przeprawa połączy wyspy Uznam i Wolin. Do tej pory, aby przedostać się z jednej części Świnoujścia do drugiej, konieczna była przeprawa promowa. Przed statkami nieraz ustawiały się długie kolejki pieszych oraz samochodów.

Uroczyste otwarcie 1,5-kilometrowego tunelu zaplanowano w samo południe z udziałem parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli Komisji Europejskiej. Budowę inwestycji w większości sfinansowano ze środków unijnych - jej koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi z UE. Resztę dołożyło miasto ze swojego budżetu.

Pierwsi kierowcy będą mogli pojechać tunelem dopiero wieczorem. Będą mieli do dyspozycji dwa pasy - po jednym w każdym kierunku - o szerokości 3,5 metra oraz pasy awaryjne po około dwa metry szerokości. Na trasie będzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

Przestrzeganie przepisów będzie sprawdzane przez odcinkowy pomiar prędkości, a tunel i dojazdy będą monitorowane przez ponad 140 kamer.

Otwarcie tunelu. Co z przeprawami promowymi?

Otwarcie tunelu ma zapewnić lepszą komunikację dla mieszkańców i turystów. Dotychczas między wyspami konieczne były przeprawy promowe.

Z tunelu skorzystają nie tylko kierowcy, ale również pasażerowie komunikacji miejskiej. Nowymi liniami dotrą teraz z wyspy Uznam do dworca PKP na Warszowie. Z kolei do centrum bez przesiadek dojadą mieszkańcy Karsiboru, Ognicy i Przytoru.

Po otwarciu tunelu pod Świną zamknięta zostanie przeprawa promowa "Centrum", którą obsługują promy Karsibór. Piesi i rowerzyści nadal będą mogli bezpłatnie korzystać z przeprawy "Warszów" promami Bielik.

Do połowy lipca promy będą kursowały jak dotychczas, co 20 minut. Później będą odpływać jednocześnie z wyspy Uznam i Wolin co pół godziny. Przeprawy zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, są bezpłatne.

