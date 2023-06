Pierwszy samochód przejechał tunelem pod Świną. Podziemna przeprawa połączyła wyspy Uznam i Wolin. Wcześniej, aby przedostać się z jednej części Świnoujścia do drugiej, konieczne były przeprawy promowe.

Pierwszy samochód przejechał tunelem pod Świną w piątek ok. godz. 20. Uroczyste otwarcie 1,5-kilometrowego inwestycji miało miejsce się w samo południe. Aby skorzystać z przeprawy, kierowcy musieli jednak poczekać do wieczora.

Kierowcy mają do dyspozycji dwa pasy - po jednym w każdym kierunku - o szerokości 3,5 metra. Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Tunel pod Świną. Budowę sfinansowano głównie ze środków unijnych

W uroczystości otwarcia tunelu wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele Komisji Europejskiej. Pojawił się na niej m.in. wicepremier Jarosław Kaczyński.

Budowę inwestycji w większości sfinansowano ze środków unijnych - jej koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi z UE. Resztę dołożyło miasto ze swojego budżetu.

Świnoujście: Promy będą kursować rzadziej

Otwarcie tunelu ma zapewnić lepszą komunikację dla mieszkańców i turystów. Dotychczas między wyspami Wolin i Uznam konieczne były przeprawy promowe.

Po otwarciu tunelu pod Świną zamknięta zostanie przeprawa promowa "Centrum", którą obsługują promy Karsibór. Piesi i rowerzyści nadal będą mogli bezpłatnie korzystać z przeprawy "Warszów" promami Bielik. Do połowy lipca promy będą kursowały jak dotychczas, co 20 minut. Później będą odpływać jednocześnie z wyspy Uznam i Wolin co pół godziny.

jkm/ sgo/polsatnews.pl