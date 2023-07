Praca w upalne dni? Większość pracowników musi zadowolić się klimatyzacją czy butelką zimnej wody, a przyjemne aktywności związane z wysoką temperaturą, odłożyć na czas po pracy. Inne podejście do sprawy ma burmistrz miasta Arpino (Włochy). Vittorio Sgarbi połączył przyjemne z pożytecznym i rade miasta zwołał... na basenie.

Vittorio Sgarbi jest wiceministrem kultury Włoch, a jednocześnie w 2023 roku został burmistrzem Arpino. To miasteczko leżące w regionie Lacjum w środkowej części Italii i miejsce urodzenia Cycerona.

Sesja rady miejskiej na basenie

Rada miejska Arpino została pod koniec lipca zaskoczona przez nowego burmistrza. Sgarbi stwierdził, że kolejne spotkanie tego ciała zwoła nie w ratuszu, a... na basenie. W mediach społecznościowych umieścił film, w którym tłumaczy swoją decyzję. Na wideo burmistrz stoi zanurzony do połowy w basenie.

"Jesteśmy w Arpino, w wiejskim domu, w którym znajduje się ten piękny basen. Aby nie stracić przyjemności lata, chłodnego powietrza i i jednocześnie pełnić funkcję burmistrza, zbieramy tu radę" - oznajmił.

"To była bardzo pożyteczna sesja rady. Pracowaliśmy naprawdę dobrze. Omówiliśmy wiele tematów. Poruszyliśmy w szczególności instalację wspaniałej rzeźby Cycerona, stworzonej przez niezwykłego artystę jakim jest Marco Lodola" – powiedział Sgarbi w rozmowie z "Il Tempo" i zapowiedział powtórzenie sesji w takiej formie.

Kontrowersyjny polityk

Vittorio Sgarbi to postać znana we włoskiej polityce, kulturze i mediach od lat. Jest uznawany za jednego z najważniejszych krytyków sztuki we Włoszech. Miał także swój program telewizyjny.

Wielokrotnie zasiadał w parlamencie, włoskie media piszą on nim jako o "kontrowersyjnym polityku". Mężczyzna jest znany bowiem z licznych skandali obyczajowych. Sgarbi oskarżany był m.in. o publiczne zniesławienia, wdawał się w bójki na wizji, a w latach '90 potwierdził, że utrzymywał stosunki seksualne z kandydatkami do pracy w telewizji.

Nieco ponad miesiąc temu wywołał skandal podczas wieczoru otwierającego letni sezon w Narodowym Muzeum Sztuki XXI wieku w Rzymie. Użył wówczas wulgaryzmów podczas rozmowy z piosenkarzem Morganem. Polityk bronił się wówczas, że tylko cytował jednego z pisarzy.

