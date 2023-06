W ostatnich dniach głośny stał się temat butów Donald Tuska. Media informowały, że lider PO nosi obuwie za cztery tysiące złotych. Do sprawy odniósł się w Polsat News poseł PiS Marek Suski.

- Niektórzy ludzie nie zarabiają tyle przez cały miesiąc - stwierdził.

"Gruby miś nosi drogie buty"

- Kilka lat temu, kiedy Tusk był jeszcze w Sejmie zwróciłem uwagę na jego buty ponieważ miał taką grubą, wysoką zelówkę. Znaczy ten obcas taki miał, prawie jak damski, tylko że szeroki - powiedział w programie "Graffiti".

- On jest niewielkiego wzrostu, a przedstawia się go jako takiego rosłego, dużo większego od Jarosław Kaczyńskiego, a oni są podobnego wzrostu - dodał.

- We mnie ten temat nie budzi politycznych emocji. Gazety często piszą o takich sprawach, jak kto się ubrał. Widocznie ludzie czytają o tym, kto w jakich butach chodzi - stwierdził.

Suski zdradził, że jego sejmowe koleżanki przyznają, że zwracają uwagę na buty, bo "but to jest taka wizytówka mężczyzny". - Buty świadczą też podobno o charakterze człowieka, więc Donald Tusk, gruby miś, nosi drogie buty - ocenił.

Sam Donald Tusk odniósł się do temu swoich butów na Twitterze. "Buty można kupić, wziąć z kontenera PCK albo ukraść w pociągu. Zależy, czy jesteś z Platformy, czy z PiS" - napisał.

Buty można kupić, wziąć z kontenera PCK albo ukraść w pociągu. Zależy, czy jesteś z Platformy, czy z PiS. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 29, 2023

- Ja słyszałem, że w Platformie jest taki zwyczaj, że pierwszy milion trzeba ukraść, więc może i pierwsze buty trzeba ukraść - skomentował Suski.

- Donald Tusk zawsze był trochę zgryźliwy, a teraz jak wrócił z tego "arbeitu" to stał się bardzo zgryźliwy - dodał.

"Prezes widział jak się ludzie męczą"

W drugiej części programu poruszony został temat tunelu pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin i ma zapewnić lepszą komunikację dla mieszkańców i turystów. Jego otwarcie zaplanowano na piątek.

Inwestycja kosztowała ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część dołożyło Świnoujście ze swojego budżetu.

- Kiedy kilkanaście lat temu prezes Kaczyński był w Świnoujściu i widział jak ludzie się męczą, bo tam trzeba było się przemieszczać promem, to powiedział, że zbudujemy tunel. Niestety wtedy przyszła Platforma i musieliśmy poczekać parę lat, żeby ten tunel zbudować - powiedział.

- To rząd podejmuje decyzję na co są kierowane środki europejskie. Po wpisaniu do planu, zostało to wykonane, więc można mówić, że mamy w tym duży udział - dodał.

Następnie poruszony został temat lotniska w Radomiu i kwestia jego przyszłości. - Lotnisko obsłużyło już ponad 20 tys. pasażerów, kolejne firmy zgłaszają się, żeby latać, rozpatrywane są kolejne kierunki - powiedział Suski.

- To jest lotnisko, które dopiero zostało uruchomione - przypomniał. - Tego rodzaju biznesy się rozwijają latami - dodał.

