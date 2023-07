Jakie ryby do akwarium? Popularne gatunki dla początkujących 

Wybór rybek do akwarium to prawdziwe wyzwanie dla początkującego akwarysty. Niektóre z gatunków są trudne w hodowli, inne wprost przeciwnie. Wiele osób bierze pod uwagę wygląd ryb, inni długość ich życia. Czy te cechy są najważniejsze? Czym jeszcze warto się kierować, wybierając ryby do akwarium i jakie są najbardziej polecane gatunki? Wyjaśniamy.

Akwarium to miejsce, w którym spotyka się wiele ryb. Mogą należeć do jednego gatunku lub do różnych. Właściwy dobór ryb wymaga odpowiedniej wiedzy. Nieumiejętne łączenie różnego rodzaju gatunków, a nawet płci może spowodować konflikty, a także walkę o terytorium.

Najlepiej zdecydować się na wytrzymałe ryby do akwarium o łagodnym usposobieniu. Wybierając je, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii.



- Wymagania pokarmowe, które powinny być podobne w przypadku każdej jednostki



- Temperament ryb



- Umiejętność dostosowania się do warunków panujących w danym akwarium (między innymi parametry wody)



Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, początkujący akwarysta może stworzyć dwa typy akwarium - wielogatunkowe i jednogatunkowe.

Akwarium wielogatunkowe - idealne dla początkującego akwarysty

Akwarium wielogatunkowe inaczej zwane towarzyskim powstało z myślą o rybach mających łagodne usposobienie. Trudność można napotkać na etapie doboru gatunków ryb. Jest kilka zasad, którymi trzeba się kierować, podczas jego tworzenia. Jakie ryby do akwarium wielogatunkowego wybrać? Przede wszystkim największa ryba nie może przekroczyć 1/10 całkowitej długości akwarium, ponieważ zarówno ona, jak i pozostali lokatorzy będą mieli za mało przestrzeni.

Kolejną zasadą jest konieczność umieszczenia w akwarium ryb dennych. To ryby żerujące przy dnie, które pochłaniają nie tylko opadający pokarm, ale także wszystkie znajdujące się tam resztki. W tej roli świetnie sprawdzą się kiryski. Można wpuścić do pojemnika nawet 6-7 sztuk.



Kolejną kwestią jest rozmnażanie ryb. W mniejszych akwariach może być z tym problem, i wtedy najlepiej umieszczać w nich jedynie samce. Ryby do małego akwarium powinny być także niewielkich rozmiarów, idealne będą w tym przypadku bojowniki.

Akwarium jednogatunkowe - najłatwiejsze wyjście z sytuacji

Akwaria jednogatunkowe, nazywane także monogatunkowymi eliminują problem nieodpowiedniego doboru różnego typu ryb. To z kolei pozwala uniknąć ich wzajemnych ataków na siebie. Co więcej, tego typu zbiorniki wyglądają niezwykle atrakcyjnie. Umieszczenie w akwarium jednego typu ryb sprawia, że dają się one lepiej poznać jako gatunek.

Możliwe jest zaobserwowanie ich zachowań i upodobań. Łatwiejszy jest także dobór pokarmu, roślinności oraz dostosowanie parametrów wody do znajdujących się w niej zwierząt.

Jakie ryby do akwarium będą najlepsze na początek?

Jest kilka gatunków ryb polecanych każdemu, nawet niezbyt doświadczonemu akwaryście.



- Drobniczka. Mała rybka akwariowa (długość 2,5 cm), która zniesie każdą wodę wodociągową. Najlepiej będzie czuła się w akwarium jednogatunkowym



- Gupik pawie oczko. Znają go chyba wszyscy. To bardzo popularna i szybko rozmnażająca się ryba. Może przebywać w akwarium z rybkami o spokojnym usposobieniu. Jego długość to 4 - 5 cm



- Mieczyk Hellera. Mieczyki żyją w parach i wymagają dużego akwarium z przykryciem. Długość tej rybki to 10 - 12 cm. W jednym akwarium mogą przebywać maksymalnie 4 samce tego samego gatunku. Na jednego samca należy zakupić 3 samice



- Molinezja ostrousta. Spokojna rybka o średniej wielkości (7 cm). Zjada glony i lubi akwaria z dużą ilością roślin. Sprawdzi się w akwarium wielogatunkowym.

Zwróćmy uwagę na zdrowie ryb

Wymienione wyżej rybki akwariowe można kupić w sklepie zoologicznym lub u hodowców. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku trzeba zwrócić uwagę na ich wygląd. Zdrowe rybki nie powinny mieć na ciele żadnych plamek, punkcików ani podchodzących krwią miejsc. Płetwy zdrowej ryby mają gładki kształt i nie są postrzępione. Ważny jest także sposób, w jaki pływa ryba.

Proste linie i gładkie nawroty również świadczą o jej zdrowiu. Niepokojące są sytuacje, gdy rybka, pływając, kręci się w kółko. To wszystko ma wpływ na późniejszy rozwój ryby oraz na długość jej życia. Jej samopoczucie oraz stan zdrowia wpływają także na inne ryby znajdujące się w akwarium.

