Koty ragdoll – charakterystyka rasy, pielęgnacja, cena

Ragdoll to koty o hipnotyzujących niebieskich oczach, półdługiej sierści i ciekawym umaszczeniu. Wśród innych ras wyróżnia je nie tylko wygląd, ale i wyjątkowy charakter. Choć wyglądają na nieco zdystansowane, w rzeczywistości są przyjazne i kochają pieszczoty. Co jeszcze warto wiedzieć o tej rasie?

Koty ragdoll – charakterystyka rasy

Ragdoll to dobrze zbudowany, silny i raczej duży kot. Masa ciała tych kotów wynosi do 6 kg – u kotki oraz nawet 10 kg – u kocura. Ciekawostką jest pochodzenie ich nazwy – "rag doll" z angielskiego oznacza szmacianą lalkę. Koty te, gdy znajdą się na rękach u zaufanego opiekuna, odprężają się i stają niemal bezwładne, jak lalka.

Spośród cechy fizycznych ragdolle najbardziej wyróżnia umaszczenie. Rasa występuje w kilku wariantach kolorystycznych. Podstawę stanowi jasne futro, na którym występują ciemniejsze znaczenia w kolorze seal (ciemnobrązowym), niebieskim, czekoladowym i liliowym, a także, nieco rzadziej, rudym, kremowym, szylkretowym i pręgowanym.

Jakie charakter mają ragdolle? To koty spokojne i zrównoważone. Są też niezwykle uczuciowe: uwielbiają głaskanie i tolerują branie na ręce. Są bardzo przyjacielskie – twój kot będzie prawdopodobnie chodził za tobą krok w krok – nie jest to jednak natrętne. Koty ragdoll mają łagodny charakter, co czyni je doskonałym towarzystwem dla dzieci. Lubią też zabawę – pogoń za piłką czy wędką, dlatego to świetny wybór do domu, w którym są maluchy.

Jak pielęgnować koty ragdoll?

Pielęgnacja ragdolli nie różni się znacząco do tej, którą należy zapewnić nierasowym mruczkom. Ze względu na długą sierść, należy je czesać, choć nie jest to uciążliwe, gdyż ich włosy nie mają tendencji do filcowania się. Wystarczy robić to raz w tygodniu, zwracając szczególną uwagę na strefę za uszami. Do regularnych zabiegów pielęgnacyjnych należy też czyszczenie uszu, przycinanie pazurów i mycie zębów, które pozwala uniknąć chorób dziąseł i przyzębia.

Ragdoll – cena

Cena kota rasy ragdoll zależy między innymi od umaszczenia oraz od hodowli i waha między 2500 a 4000 złotych. Więcej zapłacisz również za kota o dużej zgodności zwierzęcia ze wzorcem rasy. Rasowe koty kosztują sporo, ale wpływa na to przede wszystkim fakt, że w dobrych hodowlach zwierzęta są pod ciągłą opieką lekarza weterynarii, a także dostają wysokojakościową karmę.

Zbyt niska cena kota takiej rasy powinna być dla ciebie sygnałem alarmowym, że być może masz do czynienia z pseudohodowlą. Takich miejsc należy unikać, gdyż zwierzęta, które stamtąd pochodzą są często zaniedbane i mogą mieć niewiele wspólnego z prawdziwymi ragdollami.

Jeśli szukasz kota, który będzie zachwycał oryginalnym wyglądem, a jednocześnie stanie się przyjaznym i oddanym towarzyszem codzienności – ragdoll jest strzałem w dziesiątkę! Na tego kota można patrzeć godzinami – ma przepiękne umaszczenie i hipnotyzujące, niebieskie oczy. Jest przy tym łagodny, cierpliwy i uwielbia zabawę, co czyni go wspaniałym zwierzakiem także dla dzieci.

