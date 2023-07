Jak wspomniano wyżej, kapibara należy do gatunku gryzoni. Świadczą o tym, chociażby silne siekacze, które rosną u niej przez całe życie. Podobnie jak świnka morska, zalicza się do zwierząt kawiowatych. Żyje głównie w Ameryce Południowej - Kolumbii, Brazylii, Peru oraz Urugwaju. W mowie potocznej zwierze to nazywane jest bardzo często świnią morską. Jej prawdziwa nazwa wywodzi się jednak z indiańskiego języka guarani i pochodzi od słowa capiuara.

Czy możliwa jest hodowla kapibary w domu?

W Polsce możliwa jest legalna hodowla kapibar. Niestety, nie jest to łatwe zadanie. Przede wszystkim gryzoń ten nie należy do najmniejszych. Waży nawet do 65 kilogramów i może osiągnąć 130 cm długości. Można powiedzieć, że jest to świnka morska wielkości buldoga. Aby kapibara miała jak najlepsze warunki w domu mieszkalnym, konieczne jest przygotowanie wybiegu. Jego wielkość nie powinna być mniejsza niż 50 m². Oczywiście powinien się on znajdować na zewnątrz.

Kolejną rzeczą niezbędną kapibarze, która wyklucza jej hodowlę w mieszkaniu w bloku, jest konieczność wybudowania stawu. Jego powierzchnia również nie powinna być zbyt mała. Musi mieć on minimum 20 m². Ważna jest także jego głębokość, która nie może być mniejsza niż 3 metry. To bardzo istotne, ponieważ gryzoń ten większość dnia spędza w wodzie.

Co je kapibara?

Warunkiem utrzymania kapibary w zdrowiu jest dostarczanie jej niezbędnego pożywienia. Zwierzę jest roślinożerne, ale bardzo wybredne, gdy chodzi o menu. Najważniejszym składnikiem pokarmowym dla kapibar jest siano. Dorosły osobnik zjada go około 3 kilogramów. W jej diecie mogą znaleźć się także owoce i warzywa. Zwykle do prawidłowego rozwoju kapibary konieczna jest także suplementacja witaminy C.

Kapibary - cena i koszt utrzymania

Z pewnością każda osoba planujący hodowlę tego dużego gryzonia, zastanawia się, ile kosztuje kapibara. Oprócz tego, że znalezienie oferty sprzedaży może graniczyć z niemożliwym, to trzeba się liczyć z kosztami rzędu 5 - 6 tys. zł.

Domowa hodowla kapibar to nie tylko wysokie koszty, ale i trudności. Skomplikowane jest głównie stworzenie warunków, których wymaga kapibara. Cena zarówno samego zwierzaka, pokarmu oraz potrzebnych akcesoriów nie należy do najniższych. Co więcej, kapibara jest zwierzęciem stadnym, więc zakup jednego osobnika zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem.

