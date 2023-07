Najpopularniejsze rasy psów dużych i olbrzymich

Najpopularniejsze rasy psów dużych

Psy zaliczane do ras dużych i olbrzymich ważą od 44 do 90 kilogramów. Różnią się między sobą również wysokością, która może wynosić nawet 100 cm. Oprócz cech fizycznych, każdy pies ma unikalne potrzeby i charakter. Przed adopcją lub kupnem czworonoga warto zapoznać się ze specyfiką jego rasy. Jakie są najpopularniejsze psy w rozmiarze XXL?

Dog niemiecki – to prawdopodobnie najpopularniejszy przedstawiciel olbrzymów. Ze względu na spokojne usposobienie jest postrzegany jako pies rodzinny. Może osiągnąć nawet 90 cm wysokości, a elegancki i dumny wygląd doga zaburza nieco fakt, że… dość mocno się ślini. Jednak można mu to wybaczyć, ponieważ prezentuje cały szereg innych fantastycznych cech. Jest inteligentny i podatny na trening z człowiekiem oraz wykazuje się dużą cierpliwością. Pomimo postury małego konika chętnie skorzysta z oferowanych przez opiekuna pieszczot, z którym buduje silną więź. Natomiast do nieznajomych podchodzi z rezerwą i zachowuje dystans.

Bernardyn – wizerunek puszystego niedźwiadka z zawieszoną beczułką u szyi jest często spotykany w górach. Bernardyny słyną ze swoich umiejętności ratowniczych i stróżujących. Rasa została wyhodowana w górskim schronisku przez mnichów, nic więc dziwnego, że psy cechuje spokój i opanowanie. Choć na pierwszy rzut oka bernardyn może wydawać się ospały, to w rzeczywistości jest psem potrzebującym pracy. Chętnie uczy się nowych komend i spędza czas z człowiekiem na świeżym powietrzu.

Nowofundland – według niektórych informacji rasa powstała jeszcze w czasach wikingów i była wykorzystywana do polowania na niedźwiedzie. W tym przypadku ogromny rozmiar idzie w parze z łagodnością i spokojem. Ta rasa praktycznie nie przejawia agresywnych zachowań. Niezwykłą cechą nowofundlandów są błony pomiędzy palcami, która czyni z nich doskonałych pływaków. W przeszłości te psy wykorzystywane były przez kanadyjskich rybaków do ratownictwa wodnego.

Wielkość ma znaczenie: jakie wyzwania stawia opieka nad dużymi psami?

Zarówno życie z malutkim pieskiem, jak i z molosem stawia przed opiekunem wyzwania oraz nakłada na niego zupełnie nowe obowiązki. Wychowywanie zwierząt to nie tylko wyjście na spacer i nasypanie karmy do miski. Budowanie relacji z czworonogiem nie jest jedynie drapaniem go za uchem i dawaniem smaczków. Duże psy to wyższe koszty utrzymania, a także cały szereg specyficznych potrzeb treningowych.

Pierwsze błędy w wychowaniu psów ras dużych opiekunowie popełniają często tuż po odebraniu ich z hodowli. Małe szczeniaczki są rozczulające, więc chętniej wybacza im się niewłaściwe zachowanie. Jeśli w zabawie maluszek delikatnie złapie człowieka za rękę to nie jest to jeszcze bolesne. Dlatego osoba odpowiedzialna za wychowanie psa nie zawsze reaguje prawidłowo, wdrażając techniki pozytywnego szkolenia. Niestety, szczeniaczek szybko dorośnie, a błędy popełnione podczas jego dorastania nie znikną samoistnie.

Wyjście na spacer z psem ważącym 90 kilogramów, który nie umie chodzić na luźnej smyczy i ciągnie opiekuna w wybranym przez siebie kierunku, szybko przeradza się w nieprzyjemne doświadczenia dla obu stron. Może to skutkować skróceniem czasu spędzanego na dworze, co natomiast spowoduje frustrację u molosa. Dlatego decydując się na wybór wymagającej i dużej rasy psa, warto od początku zaplanować odpowiednie szkolenie, zadbać o systematyczność i dobranie prawidłowych metod pracy z nim.

red/polsatnews.pl