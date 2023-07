Jak zrobić drapak dla kota? Trzy pomysły DIY

Drapaki dla kotów nie muszą być designerskie - choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by to akcesorium pasowało do wystroju twojego mieszkania. Jeśli jednak chcesz zrobić drapak jak najniższym kosztem i w jak najkrótszym czasie - wystarczy kawałek mocnej wykładziny. Jeśli kot preferuje drapanie powierzchni poziomych, wystarczy taką wykładzinę przybić lub przykleić do drewnianej deski. Jeżeli natomiast twój pupil woli drapać na stojąco, deskę przybij po prostu do ściany na odpowiedniej wysokości.

ZOBACZ: Zwierzęta domowe dla dzieci - jakie zwierzątko dla dziecka?

Drapak najprostszy i najtańszy - ze sznurka

Drugą opcją, równie tanią i prostą w wykonaniu jak drapak z wykładziny, jest sznurek jutowy. Deskę smarujesz klejem (sprawdź, czy nie jest toksyczny dla zwierząt) i owijasz ciasno sznurkiem. Taki drapak może leżeć na podłodze albo być przytwierdzony do ściany. Jeśli chcesz, aby był mobilny - wykorzystaj do jego zrobienia rurę (na przykład z PVC). Posmaruj ją klejem i ciasno owiń sznurkiem. Następnie za pomocą kątowników i śrub przymocuj do podstawy - na przykład do masywnej deski, która zapewni drapakowi stabilność.

Drapak fantazyjny - piętrowy

Jeśli chcesz pokusić się o nieco bardziej finezyjną zabawkę dla kota - możesz zrobić mu drapak piętrowy. Będziesz potrzebować do tego dwóch drewnianych desek albo płyt meblowych (na podstawę i pięterko), dwóch albo trzech rur PVC (ewentualnie kartonowych tub), materiału do obicia podstaw oraz sznurka do okręcenia rur. Jeśli chodzi o narzędzia, przydadzą się wyrzynarka, wkrętarka, taker, piła i klej. Jak zrobić drapak dla kota krok po kroku?

ZOBACZ: Kapibara - cena, utrzymanie. Czy można mieć kapibarę w domu?



- Pierwszy punkt to przygotowanie głównej części drapaka, czyli podstaw. Wytnij z płyt/desek kwadraty, które będą podstawą dla rur PVC. - Obij je wybranym materiałem, używając takera.

- Za pomocą wkrętarki i wkrętów do drewna zamocuj rury na podstawie.

- Przytnij piłą rurę, aby miała odpowiednią wysokość, a następnie połącz ją z zamocowaną uprzednio częścią z pomocą kleju.

- Rury owiń sznurkiem, uprzednio smarując je klejem.

- Powtórz wszystkie kroki do osiągnięcia oczekiwanego kształtu drapaka. Mebel ten musi być stabilny, zatem nie przesadź z ilością pięter!



Jeśli nie zapewnisz kotu drapaka, poradzi sobie sam - wykorzystując do tępienia pazurów twoje meble. Chcąc tego uniknąć, dobrze jest zorganizować mu jego własny mebelek. Nie musi to być od razu wielki i drogi drapak - wystarczy kawałek sznurka, wykładzina i rura PVC, by samodzielnie zrobić rewelacyjną zabawkę dla pupila!

red/polsatnews.pl