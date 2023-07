Koty maine coon - charakterystyka rasy, pielęgnacja, cena

Maine coon są największe ze wszystkich ras kotów - dorosły samiec może ważyć nawet 11 kg! Daleko im jednak to swoich dzikich krewnych - są łagodne, przyjazne i zrównoważone. Mówi się, że mają nieco "psi" charakter - bardzo przywiązują się do właściciela i towarzyszą mu w codziennych obowiązkach. Czym wyróżnia się maine coon i jak o niego dbać?

Maine coon to bardzo duże, masywne koty o muskularnej sylwetce. Ich okrywa włosowa dodatkowo potęguje wrażenie wielkości. Dorosły samiec może ważyć od 4,5 kg do nawet 11 kg, natomiast samica od 3,5 do 8 kg. Charakterystycznymi cechami ich wyglądu (poza wielkością!) są kryza na szyi i zakończone pędzelkami uszy. Koty maine coon występują w 30 kolorach - najpopularniejsze jest umaszczenie brązowe typu tabby.

ZOBACZ: Małe zwierzęta domowe - idealne do mieszkania i nie tylko



Te ogromne koty to wspaniali towarzysze człowieka. Bliżej im charakterem do psów niż do ich drapieżnych krewniaków. Przywiązują się nie do miejsca, a do swojego właściciela i towarzyszą mu niemal na każdym kroku, jednak - jak to koty - robią to zupełnie nienachalnie. Maine coon są idealne dla dzieci - mają wrodzoną łagodność, są cierpliwe i wesołe. Wiele radości sprawia im zabawa - warto więc mieć w domu wędkę z piórkiem czy piłkę i codziennie znaleźć czas na chwilę psot ze swoim pupilem. Maine coony to koty bardzo inteligentne, dlatego można nauczyć je wielu sztuczek.



Dobrze jest, by kot mógł wychodzić - maine coony potrzebują ruchu. Jeśli nie chcesz wypuszczać go samego, naucz go chodzić na smyczy - świetnie się do tego nadają!

Jak wygląda pielęgnacja kotów maine coon?

Koty maine coon, ze względu na swoje rozmiary, potrzebują więcej pożywienia niż standardowe mruczki. Wielkość chrupek w suchej karmie też musi być większa. Karma dla maine coona powinna być wysokowartościowa i zawierać dużo białka. Można karmić go też wyłącznie mokrym jedzeniem albo wprowadzić surową dietę BARF. Przemyślane menu jest istotne jeszcze z jednego powodu. Długa okrywa włosowa sprzyja powstawaniu zbitych kul włosowych - tworzą się one w czasie codziennego mycia się kota. Przy prawidłowej diecie kot sam świetnie radzi sobie z ich wydalaniem.

ZOBACZ: Jak zrobić drapak dla kota? Trzy pomysły DIY



Jeśli chodzi o pielęgnację sierści, ważne jest, by raz na kilka dni porządnie wyczesać kota - szczególnie w okresie linienia trzeba robić to bardzo starannie. Maine Coon ma wszystkie trzy rodzaje włosów - włosy okrywowe, puchowe oraz przejściowe. Taka struktura sprzyja tworzeniu się kołtunów, a regularnie czesanie temu zapobiega. Poza tym maine coon wymaga standardowych zabiegów - sprawdzania uszu i przycinania pazurków.

Koty maine coon - cena

Rasowe maine coony z dobrej hodowli to spory wydatek. Chcąc pozwolić sobie na takiego przyjaciela, trzeba liczyć się z ceną 1500-2000 złotych. Dokładny koszt kota zależy od renomy hodowli, wieku zwierzęcia, jego płci czy osiągnięć rodziców. Lepiej nie korzystać z ofert, w których kot tej rasy sprzedawane są za kilkaset złotych - prawdopodobnie pochodzą z pseudohodowli.



Poza początkowym wydatkiem, którym jest kupienie kota, trzeba być przygotowanym także na to, że utrzymanie tej wielkości zwierzęcia nie jest tanie. Odpowiednia dieta, która musi być naprawdę wysokojakościowa, oraz regularne wizyty u weterynarza to spore obciążenie dla portfela.



Koty maine coon to wspaniali towarzysze człowieka. Są towarzyskie i radosne, uwielbiają zabawę i są łagodne, co czyni je doskonałymi zwierzętami do domu z dziećmi. Zachwycają też wyglądem - są duże i mają przepiękną, puszystą okrywę włosową. Maine coony potrzebują jednak sporej przestrzeni i ruchu - w bardzo małych mieszkaniach może być im zbyt ciasno.

red/ Polsatnews.pl