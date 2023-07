Po pożarze składowiska niebezpiecznych odpadów w Zielonej Górze marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak przekazała, że złożyła wniosek do prokuratury ws. prezydenta miasta Janusza Kubickiego. Polityk odpowie na zarzuty w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl.

Drugim rozmówcą Bogdana Rymanowskiego w "Gościu Wydarzeń" będzie prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Tematem rozmowy będzie pożar składowiska niebezpiecznych odpadów chemicznych na obrzeżach miasta.

Wraz z wybuchem pożaru rozpętał się też polityczny spór o to, kto powinien zająć się odpadami, by nie dochodziło do niebezpiecznej sytuacji.

Marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak poinformowała we wtorek o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez włodarza Zielonej Góry.

Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

WIDEO: Protest koksowników przed Senatem. Sprzeciw wobec nowego podatku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkm/Polsat News