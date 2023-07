- Wiele lat temu byliśmy tam i już wtedy czuć było straszny chemiczny fetor - powiedział w Polsat News Janusz Życzkowski redaktor naczelny "Gazety Lubuskiej". - Staliśmy przed bramą tej hali, nie wchodziliśmy do środka - dodał.

- Widzieliśmy zdjęcia zrobione przez strażaków, którzy byli w środku - przekazał dziennikarz. - Ustawiono tam, beczka na beczce, substancje toksyczne, oleje, lakiery itp. - poinformował.

"Mieszkańcy mieli prawo czuć się permanentnie zagrożeni"

- Kwestia wiedzy o tym składowisku do dotarła władz Zielonej Góry, gdy miasto dołączyło sołectwo Przylep. To było takie "kukułcze jajo" - powiedział Życzkowski. - Wówczas podjęto działania. Zamknięto to składowisko i rozpoczęto szukanie środków na likwidację dodał.

WIDEO: Pożar hali z odpadami toksycznymi. "Mieszkańcy mieli prawo czuć się permanentnie zagrożeni"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Mieszkańcy wielokrotnie kontaktowali się z mediami, próbowali działać w sprawie tej hali. Wiedzieli, że w tle jest zagrożenie z jego strony. A dziś ono płonie - stwierdził dziennikarz.

ZOBACZ: Pożar hali w Zielonej Górze. Sztab kryzysowy o jakości powietrza

- Składowisko było legalne w pierwszych latach swojego działania. Potem wykazano, że nie funkcjonowało prawidłowo. Mieszkańcy mieli prawo czuć się permanentnie zagrożeni - podsumował Życzkowski.

WIDEO: Nagranie z ukrytej kamery. Pani Joanna: Nie wyrażałam zgody Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/Polsatnews.pl