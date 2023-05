Polska złoży skargę do TSUE przeciwko Niemcom. Chodzi o nielegalne odpady

Polska wkrótce przygotuje i złoży wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze skargą na Niemcy - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Chodzi o 35 tys. ton nielegalnych odpadów, które trafiły z Niemiec do Polski.

Wiceszef MKiŚ poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej, że strona niemiecka od kilku lat uchyla się od odpowiedzialności ws. uprzątnięcia 35 tys. ton odpadów, które z Niemiec trafiły w nielegalny sposób do Polski.

- Republika Federalna Niemiec uchyla się od bardzo podstawowych rzeczy, takich jak dbanie o środowisko. Mamy ponad siedem miejsc, w których Republika Federalna Niemiec uchyla się od odpowiedzialności i łamie politykę traktatową. Te miejsca, to są miejsca, do których firmy niemieckie przywiozły nielegalnie na terytorium RP odpady, a Niemcy nie chcą ich z powrotem zabrać, sfinansować sprzątnięcia - powiedział Ozdoba.

Wiceminister poinformował, że np. w Gliwicach zalega 1300 ton odpadów, w Babinie - 450 ton, Sarbii - 8700 ton, Sobolewie 3360 ton, Starym Jaworze - 1156 ton, a w Tuplicach 20000 ton.

Skarga na Niemcy do TSUE

Polityk przypomniał, że resort klimatu oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska od lat starały się wymóc na niemieckich władzach reakcję w tej sprawie, jednak uwagi polskiej strony pozostawały bez odpowiedzi lub zwracano uwagę na odpowiedzialność landów.

Ponieważ problemu nie udało się rozwiązać polubownie, Ozdoba zapowiedział, że wkrótce ma zostać przygotowany i złożony do TSUE odpowiedni wniosek ze skargą na Niemcy w tej sprawie.

- Postanowiliśmy, że Ministerstwo Klimatu rozpocznie skargę przeciwko Niemcom (...). Chcemy, aby wszczęto postępowanie, które - miejmy nadzieję - znajdzie swoje odzwierciedlenie przed TSUE (...). Z Ministerstwa Klimatu wypłynie przygotowana skarga, która następnie będzie miała nadany tryb, po to aby przygotować postępowanie przed TSUE co do odpowiedzialności Niemiec za transgraniczne przemieszczanie odpadów i niewywiązywanie się z przepisów unijnych - wyjaśnił wiceminister.

