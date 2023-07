151 zł kosztuje bilet na zwiedzanie całego Zamku Królewskiego na Wawelu. Co prawda jego ulgowa wersja jest o 50 zł tańsza, ale i tak oznacza to, że czteroosobowa rodzina zapłaciliby w sumie ponad 500 zł. Wokół oferty "Wawel od A do Z" wybuchła gorąca dyskusja w sieci, do której odniosła się rzeczniczka Zamku. Stwierdziła, że część informacji wymaga sprostowania.

Burzę w mediach społecznościowych wywołał wpis internauty, który z dziećmi zamierzał zwiedzić Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie. Negatywnie zaskoczyła go jednak wysokość cen biletów. Jak podał, za przemierzenie obiektu wzdłuż i wszerz on zapłaciłby 151 zł, a dzieci - 101 zł od osoby.

Wyliczyliśmy w środę na polsatnews.pl, że jeśli czteroosobowa rodzina chciałaby wybrać tę opcję zwiedzania, zwaną "Wawel od A do Z", zapłaciłaby 504 zł. W tej ofercie nie ma przewodnika, więc dokupując audioprzewodniki - 14 zł za sztukę - cena wzrosłaby do 560 zł. Tańsze są bilety na pojedyncze wystawy - to koszt rzędu kilku lub kilkudziesięciu złotych.

Rzeczniczka Zamku na Wawelu: Ceny biletów nie zdrożały

O powód, dlaczego zwiedzanie całego zamku wawelskiego kosztuje dorosłą osobę 151 zł, zapytaliśmy Urszulę Wolak-Dudek, rzeczniczkę obiektu. Zwróciła uwagę, że niektóre pojawiające się w sieci informacje "wymagają sprostowania".

ZOBACZ: Niezwykłe odkrycie na plaży. Trafiła na trzonowiec mastodonta

Jak zapewniła, ceny biletów na główne i podstawowe wystawy "nie uległy podwyższeniu". - Jedyna zmiana dotyczy wzrostu kosztów zewnętrznych usług przewodnickich, niezależnych od Zamku - dodała.

Zwróciła uwagę, że bilet "Wawel od A do Z" to oferta skierowana zwłaszcza dla "dorosłych koneserów" i jest "jedną ze specjalistycznych propozycji zwiedzania Zamku Królewskiego", z wyłączeniem katedry.

- Została udostępniona dopiero 29 kwietnia 2023 roku, przygotowana jest z najwyższą starannością i wychodząca naprzeciw oczekiwaniom konkretnych grup odbiorców – naszych gości, którzy nieodmiennie bezpośrednio kierowali do wawelskiego zespołu pytania o możliwości zwiedzania dosłownie "całego Zamku" - wyjaśniła rzeczniczka.

Rzeczniczka: Z biletem "Wawel od A do Z" turysta sam wybiera godziny zwiedzania

Urszula Wolak-Dudek stwierdziła, że z biletem "od A do Z" można wejść na wszystkie otwarte w danym dniu wystawy, także te czasowe. - Szacowany czas zwiedzania to minimum pięć godzin. Dbając o komfort zwiedzania bilet "od A do Z" sprzedajemy tylko do konkretnej godziny w danym dniu, by zapewnić zainteresowanym gościom możliwość zobaczenia naprawdę wszystkiego - stwierdziła.

ZOBACZ: Wakacje 2023. Bon turystyczny ulży w erze inflacji? A. Gut-Mostowy: Szanse dopiero po wyborach

Przyznała, że cena tego biletu jest wysoka, ale "ostatecznie preferencyjna w stosunku do sumy cen biletów umożliwiających kilkanaście wstępów do otwartych w danym dniu przestrzeni". - Posiadacz biletu "Wawel od A-Z" ma też wolność wyboru godziny zwiedzania. Każdy osobny bilet wiąże się bowiem z koniecznością rezerwacji konkretnej godziny zwiedzania ze względów konserwatorskich - zauważyła.

Z wyliczeń Zamku wynika, że od pojawienia się oferty "Wawel od A do Z" korzysta z niej dziennie sto kilkanaście osób. - To niewielka, przy kilku tysiącach sprzedawanych dziennie osobnych biletów, zdecydowana i świadoma swoich potrzeb grupa, nastawiona na aktywne zwiedzania. W lipcu Zamek Królewski na Wawelu odwiedziło milion zwiedzających. To wynik wyższy niż w minionym roku o tej porze - dodała.

Podkreśliła, że na Wawelu utworzono specjalne, krótsze trasy zwiedzania, rekomendowane rodzinom z dziećmi. Najmłodsi do ukończenia 7. roku życia mogą zwiedzać zamek bezpłatnie. Nie zapłacimy też nic, jeśli wybrane wystawy zechcemy poznać w poniedziałek.

wka/ Polsatnews.pl