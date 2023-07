- Branża turystyczna w czasie sezonu sobie jakoś radzi, jednak poza sezonem mógłby być pewien program pobytów o charakterze polityki społecznej - mówił w Polsat News wiceszef Ministerstwa Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy, pytany o szanse na powrót bonu turystycznego. Uznał, że jeżeli rząd zdecydowałby się na taki lub podobny program wsparcia, byłoby to po wyborach do Sejmu i Senatu.

W rozmowie z Polsat News wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy został zapytany, czy istnieją szanse na pojawienie się bonu turystycznego w tym roku. Jak ocenił, było to "pewne nadzwyczajne rozwiązanie" w czasach covidowych, kiedy parlament przekazał kilka miliardów na wakacje dla rodzin z dziećmi.

- Tego typu instrumenty, które byłyby pewnym elementem zachęcającym do wypoczynku w krajowej bazie turystycznej, jak najbardziej na przyszłość powinny być wprowadzone - przekazał.

A. Gut-Mostowy: Taki projekt jesteśmy w stanie zrealizować

Jak zaznaczył wiceminister, wprowadzenie bonu wymagałoby konsultacji pomiędzy sektorem przedsiębiorców, pracowników i rządem.



- Wydaje się, że takie rozwiązania mogłyby być przede wszystkim skumulowane na wykorzystaniu bazy turystycznej także poza głównym sezonem (...). W czasie sezonu turystycznego ta branża sobie jakoś radzi, jednak poza sezonem mógłby to być pewien program pobytów o charakterze polityki społecznej - przekazał Gut-Mostowy.

Dopytywany, czy są szanse na wprowadzenie bonu turystycznego jeszcze w tym roku, zaznaczył, że są na to szanse dopiero po wyborach. Przekazał, że "te prace wymagałyby pewnych prac legislacyjnych", co zapewne wydłużyłoby proces.



- Myślę, że jeżeli będzie wola wszystkich to w ciągu dwóch, trzech miesięcy po wyborach taki projekt jesteśmy w stanie zrealizować - powiedział i zaznaczył, że jednak nie jest to tak "nadzwyczajna sytuacja", jak w czasach pandemii.

Wakacje z inflacją. Czy jest szansa na bon turystyczny?

W Polsce wciąż panuje wysoka inflacja. Czy to nie powód, by rząd powrócił do pomysłu bonu turystycznego, który obniżyłby koszty rodzinnego urlopu?



- Twarde dane i statystyki mówią trochę co innego. Wzrost wyjazdów zagranicznych to około 30, 40, 50 proc. Wzrost turystki krajowej to około 20 proc. - wyliczył, podkreślając, że tam, gdzie przedsiębiorcy mogą podnieść ceny będą to robili i mają do tego prawo. Taka sytuacja jest zauważalna np. nad polskim morzem.

Gut-Mostowy zaznaczył, że inne kraje chętnie przyjeżdżają do Polski na wakacje m.in. dla tego, że jest taniej. Wskazał też na wzrost sympatii do kraju, spowodowany pomocą Polski Ukrainie. - Pokazujemy swoją gościnność - zaznaczył.

