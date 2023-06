Codziennie przechodzili tamtędy łodzianie, nie wiedząc, co kryje się pod powierzchnią ziemi. W czwartek w centrum miasta robotnicy natknęli się na fragmenty ludzkich szkieletów. Nadzór nad znaleziskiem objęli archeolodzy. Wstępnie ustalono, że szczątki należały do dwóch osób. Być może byli to osadzeni, ponieważ w tamtym miejscu przez kilkadziesiąt lat funkcjonowało więzienie.