Mieszkanka USA dokonała niezwykłego odkrycia podczas spaceru nad brzegiem morza. Jennifer Schuh natknęła się na tajemniczy przedmiot, któremu zrobiła nawet zdjęcie. Myśląc jednak, że to bezwartościowy śmieć, zostawiła go na plaży. Dopiero po opublikowaniu fotografii w sieci na jaw wyszło, że przez jej ręce przewinął się ząb mastodonta. Badaczom udało się ostatecznie odnaleźć artefakt.

Jennifer Schuh zauważyła tajemniczy obiekt w pobliżu Aptos Creek na plaży Rio Del Mar w Kalifornii. - Wyglądał trochę dziwnie, jakby nadpalony - opisała Amerykanka w rozmowie z Associated Press. Nie zdając sobie sprawy z wagi znaleziska, kobieta porzuciła przedmiot na plaży, a po powrocie do domu podzieliła się jego zdjęciem w mediach społecznościowych.

Większość internautów była zdumiona odkryciem. "To ząb trzonowy mastodonta, niezwykle ważne znalezisko. Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz miała możliwość" - napisał w końcu pod fotografią Wayne Thompson, doradca ds. zbiorów paleontologicznych z Muzeum Historii Naturalnej w Santa Cruz.

Niezwykłe odkrycie w Kalifornii. Muzeum zaapelowało do spacerowiczów

Badacze rozpoczęli od razu poszukiwania trzonowca prehistorycznego zwierzęcia. Zdjęcia zęba opublikowano w sieci i zaapelowano do wszystkich spacerowiczów o zwrócenie uwagi na przedmiot.

W końcu na ząb udało się natrafić we wtorek mieszkańcowi Kalifornii, Jimowi Smithowi. Mężczyzna natychmiast zadzwonił po specjalistów z muzeum.

"Jim powiedział nam, że natknął się na obiekt podczas jednego ze swoich regularnych biegów wzdłuż plaży, ale nie był pewien, co znalazł, dopóki nie zobaczył zdjęcia zęba w wiadomościach. Był bardzo podekscytowany gdy usłyszał, że to ząb mastodonta. Chętnie nam go przekazał" - opisała kierowniczka muzeum Liz Broughton w komunikacie prasowym.

Żyły 10 tys. lat temu. Trzonowiec mastodonta będzie można oglądać jesienią

Instytucja wystawiła u siebie ząb do oglądania na kilka dni. Obiekt ma trafić na stałą ekspozycję jesienią. Muzeum Historii Naturalnej Santa Cruz podkreśliło, że tego typu skamieliny pomagają paleontologom dowiedzieć się więcej o wymarłych gatunkach.

- Jesteśmy wdzięczni, że nasza społeczność zjednoczyła się w poszukiwaniu zęba, abyśmy mogli pomóc w ochronie tego ważnego okazu i udostępnieniu go szerokiej publice - podkreśliła dyrektor muzeum Felicia Van Stolk.

Należące do trąbowców mastodonty wyginęły ok. 10 tys. lat temu. Budowa zębów trzonowych tych ssaków świadczy, że w przeciwieństwie do większości właściwych słoniowatych podstawą ich pokarmu były liście drzew lub inne miękkie części roślin, w tym prawdopodobnie również roślinność wodna.

