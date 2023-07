Rodzinne wakacje w Krakowie? Koszt, jaki poniesie czteroosobowa rodzina za zwiedzanie całego zamku na Wawelu to nawet 500 zł - nie licząc przewodnika, pamiątek czy posiłków. Takie ceny biletów niewiele różnią się od udostępnianych w sieci "paragonów grozy". Sprawdziliśmy też, ile trzeba zapłacić za poznanie zakątków warszawskiego Zamku Królewskiego oraz krzyżackiej warowni w Malborku.

Zamek Królewski na Wawelu to jeden z symboli polskiej historii i kultury. Obiekt ten z pewnością warto odwiedzić i przy okazji wakacyjnego zwiedzania dawnej stolicy nie powinno zabraknąć go na liście.

Problemem, jak się okazuje, może być jednak koszt takiego zwiedzania, na co zaczynają się skarżyć użytkownicy mediów społecznościowych. Niektórzy piszą, że choć ich na bilety stać, to "musi być granica tego szaleństwa".

Nawet 560 zł za zwiedzanie Wawelu

Bilety na pojedyncze wystawy na Wawelu to koszt wahający się w granicach kilku, kilkudziesięciu złotych. Schody zaczynają się, jeśli ktoś chce odwiedzić cały krakowski zamek w ofercie "Wawel od A do Z". Kilkugodzinne zwiedzanie kosztuje już wtedy 151 zł za osobę, a w cenie ulgowej, czyli m.in. dla dzieci za 101 zł.

Oznacza to, że jeśli czteroosobowa rodzina chciałaby wybrać tę opcję, to już koszt 504 zł. W tej ofercie nie ma przewodnika, więc dokupując audioprzewodniki - 14 zł za sztukę - cena rośnie do 560 zł.

W cenie biletów można obejrzeć wszystkie dostępne wystawy Zamku Królewskiego na Wawelu, w tym Skarbiec Koronny, Zbrojownię, Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Prywatne Apartamenty Królewskie, Sztukę Wschodu, Namioty Tureckie, Wawel Zaginiony, a także wystawy czasowe i sezonowe, w tym: Kościół Św. Gereona, Ogrody, Basztę Sandomierską i Smoczą Jamę. Zwiedzanie nie obejmuje katedry.

Zwróciliśmy się do Zamku z prośbą o komentarz w sprawie cen biletów i ich wysokości. Czekamy na odpowiedź.

Zamki w Warszawie i w Malborku. Ile zapłacimy za zwiedzanie?

Dla porównania, nieco mniej "królewskie ceny" są w Zamku Królewskim w Warszawie. Czteroosobowa rodzina (dwa plus dwa) odwiedzi wszystkie wystawy stałe, czyli Trasę Królewską (Apartament Wielki i Królewski, Galeria Czterech Pór Roku, Nowa Izba Poselska, Galeria Wettynów, Pokoje Prezydenckie, Sala Senatorska, Obrazy Jana Matejki, Antyszambra), Galerię Arcydzieł i Pałac Pod Blachą, a także dodatkowo płatną wystawę czasową "Kopernik i jego świat" za 378 zł.

Aby nieco zaoszczędzić, warto wybrać się do Zamku w środę. Wówczas w kasie można odebrać bezpłatne wejściówki i za darmo obejrzeć ekspozycje stałe: Apartamenty Wielki i Królewski, Obrazy Jana Matejki, Sala Senatorska (do wglądu), Galeria Królewiczowska, Galeria Arcydzieł oraz Pałac pod Blachą.

Zamek w Malborku ma z kolei w swojej ofercie dwie trasy: zieloną i historyczną. Bilety dla czteroosobowej rodzinie to koszt odpowiednio 130 i 260 zł.

Trasa historyczna to zwiedzanie całego zamku, obejmujące częściowo trasę zieloną. Na trasie zielonej z kolei oferowane jest zwiedzanie części Przedzamcza, przejazdów bramnych, dziedzińców Zamku Średniego i Wysokiego, kaplicy św. Anny, tarasów wraz z ogrodem wielkich mistrzów, fosy i międzymurza.

Trasę zieloną bezpłatnie można zwiedzać w poniedziałki.

pgo/wka/ Polsatnews.pl