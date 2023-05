Nie jest prawdą, że od wyroków komisji nie przysługuje odwołanie sądowe - stwierdziła zaproszona do studia Polsat News Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. Jednocześnie zapewniła, że wniosek o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją trafi do TK jeszcze przed powołaniem komisji.

Prezydent Andrzej Duda deklarując podpisanie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce, zapowiedział skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślał też, że w debacie publicznej są zgłaszane mu przez różne środowiska oraz ekspertów zastrzeżenia do tej ustawy - zaznaczyła Paprocka w rozmowie.

- Ze względu na tryb administracyjny przyjęty w tej ustawie, nie jest prawdą to, co się pojawia w debacie publicznej, że od decyzji komisji nie przysługuje żadna droga sądowa - powiedziała sekretarz stanu w prezydenckiej kancelarii.

map/polsatnews.pl