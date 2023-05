Pan prezydent dokonał prawniczego harakiri, bo jedną ręką podpisał tę ustawę, a drugą wysłał do trybunału - ocenił w "Debacie Dnia" Piotr Zgorzelski (PSL), wicemarszałek Sejmu. Tłumaczył, że Andrzej Duda w "uzasadnieniu wniosku do trybunału musi wykazać jej niekonstytucyjność". Mimo to zdaniem Marka Pęka (PiS), wicemarszałka Senatu ocena komisji może mieć moc wykluczającą ze startu w wyborach.