Ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich w Polsce opublikowano we wtorek popołudniu w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przepisy znane powszechnie jako "lex Tusk" wejdą w życie w środę.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że podpisze ustawę o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce. Jednocześnie głowa państwa podkreśliła, że skieruje przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym.

We wtorek popołudniu tekst ustawy pojawił się w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z art. 52 "lex Tusk", ustawa zaczyna obowiązywać następnego dnia od ogłoszenia. Oznacza to, że przepisy wejdą w życie już w środę.

Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na dni 13-16 czerwca. Najprawdopodobniej wówczas posłowie wskażą przedstawicieli do organu. Partie opozycyjne zapowiedziały wcześniej, że w ramach protestu nie zamierzają proponować swoich członków do składu komisji. Zgodnie z ustawą, pierwszy raport z obrad powołanego ciała ma powstać do 17 września.

"Lex Tusk". Opozycja krytykuje decyzję Andrzeja Dudę

Uchwalona przez rząd ustawa o powołaniu komisji ds. badania Rosyjskich wpływów w Polsce budzi duże kontrowersje. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek mówił w rozmowie z Polsat News, że przepisy są "nie do pogodzenia" ze standardami demokratycznego państwa prawa.

- Doszło do stworzenia organu, który będzie wymierzał sankcje za działania, które niekoniecznie musiały być niezgodne z prawem - ocenił prof. Wiącek. - Jest to procedura nieadekwatna, ponieważ tylko sąd, po przeprowadzeniu postępowania w dwóch instancjach, ma kompetencję do tego, aby orzec o nałożeniu kary - dodał.

Opozycja twierdzi, że ustawa ma uderzać głównie w przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Większość liderów krytykuje także decyzję Dudy o podpisaniu ustawy. Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej oceniła, że prezydent "popełnił swój największy błąd polityczny".

"Prezydent osłabił dziś nasz kraj, wewnętrznie i zewnętrznie. Na pół roku przed wyborami, w obliczu wojny tuż za granicą, postanowił nakręcić polsko - polską wojnę domową do oporu. I gdy, jak nigdy, potrzebujemy spokoju, prawdy i sprawdzonych informacji, radośnie otworzył PiS-owską fabrykę przedwyborczych kłamstw" - napisał z kolei Szymon Hołownia.

W podobnym tonie wypowiedział się Władysław Kosiniak-Kamysz. "Ustawa wprowadzająca sąd kapturowy nad politykami opozycji z podpisem prezydenta. To fatalna decyzja. Miejsce tej sprzecznej z konstytucją, prawem międzynarodowym i zdrowym rozsądkiem bolszewickiej ustawy jest w koszu" - stwierdził na Twitterze lider PSL.

"Skompromitowany prezydent Duda kompromituje się po raz kolejny. Wraz z Kaczyńskim ciągną Polskę na wschód. Poniesie za to odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu" - ocenił natomiast rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.

