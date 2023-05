"Sąd kapturowy", "długopis Morawieckiego", "poniesie odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu" - to tylko niektóre komentarze po decyzji Andrzeja Dudy. Prezydent zgodził się na powołanie komisji badania wpływów rosyjskich. Lewica zapowiedziała zgłoszenie kontrustawy, a Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do Dudy. Za pośrednictwem Twittera zaprosił go na "konsultacje" podczas marszu 4 czerwca.