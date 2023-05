Polityk skomentował także wymianę zdań między premierem Mateuszem Morawieckim, a ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Lider Suwerennej Polski stwierdził, że szef rządu we wszystkich unijnych decyzjach się mylił, na co premier powiedział, że "krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje".

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro do Mateusza Morawieckiego: Zajmijmy się nie tyle krowami, co portfelami Polaków

- Jest to rodzaj negocjacji ze strony pana ministra Zbigniewa Ziobry miejsc na listach. Wydaje mi się, że zupełnie niepotrzebny. Co więcej, jeżeli nie uda się nam się dobiec do mety z taką przewagą, że będziemy mieli samodzielną większość, to prawdopodobnie będzie to wina Zbigniewa Ziobry - ocenił prof. Maliszewski.

Prof. Maliszewski: Obóz Zjednoczonej Prawicy powinien razem iść do wyborów

Szef Rządowego Centrum Analiz dodał, że obóz Zjednoczonej Prawicy powinien razem iść do wyborów. Ocenił, że Suwerenna Polska idąc samodzielnie nie ma szans przekroczyć 3-procentowego progu.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro skrytykował unijną polityką Mateusza Morawieckiego. Premier odpowiedział

- Z tego względu, że jest tzw. strategiczne głosowanie, czyli nawet jeżeli teraz dostają w deklaracjach sondażowych trzy punkty procentowe, to podczas głosowania ludzie będą się zastanawiali: "nie będę tracić głosu na Zbigniewa Ziobrę", zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość - wyjaśnił prof. Maliszewski.

WIDEO: Prof. Maliszewski w programie "Gość Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Prof. Maliszewski: Te wybory to moment zwrotny

Prof. Maliszewski ocenił, że te wybory to moment zwrotny, historyczny. - Jeżeli tych wyborów nie wygramy, oddamy władzę Donaldowi Tuskowi, to konsekwencje będą bardzo negatywne - powiedział.

- W maratonie wyborczym, jak pokazuje chociażby sondaż Polsatu, mamy bezpieczną przewagę, Donald Tusk ma zadyszkę, trzecie ugrupowanie, koalicjanci, mają teraz bonus sondażowy, ale jeżeli chociażby Kosiniak-Kamysz wskoczył na grzbiet Hołowni, to się okaże, że z biegiem czasu to poparcie będzie maleć, no i wydaje się, że te scenariusze dla nas są pozytywne - dodał.

ZOBACZ: Sondaż IBRIS dla "Wydarzeń": Kosiniak-Kamysz i Hołownia trzecią siłą, Polacy podzieleni ws. 800 plus

Z najnowszego sondaży Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 34,5 proc. poparcia.

Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie kierowane przez Donalda Tuska popiera 24,6 proc. respondentów. Podium zamyka koalicja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trzecia Droga - Polska2050 i PSL może liczyć 14,2 proc. głosów.

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.

WIDEO: 28-latek jechał hulajnogą zygzakiem. Przejażdżka kosztowała go 5 tys. zł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/dsk/ Polsatnews.pl