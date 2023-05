Trwa konflikt na linii Zbigniew Ziobro - Mateusz Morawiecki. W wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" lider Suwerennej Polski skrytykował unijną politykę premiera, zarzucając mu, że pomylił się we wszystkich kwestiach dotyczących tego obszaru. Jego zdaniem w konsekwencji takiej polityki Polska stopniowo traci suwerenność.

W wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" Ziobro stwierdził, że premier "pomylił się we wszystkich decyzjach dotyczących kwestii unijnych". Zdaniem ministra sprawiedliwości w taki sposób Polska będzie stopniowo tracić suwerenność.

Jednym z głównych problemów ma być polityka klimatyczna. Ziobro stwierdził, że "pakiet Fit for 55 spustoszy portfele milionów Polaków". - Fit for 55 to program ideologiczny, który zmierza do tego, aby przeobrazić energetykę europejską, ale z ogromnymi kosztami przede wszystkim dla Polski - ocenił podczas konferencji we Wrocławiu.

Ziobro przypomniał, że według wyliczeń Banku Pekao SA Polacy w ciągu kolejnej dekady zapłacą za ten projekt 2 bln zł. "Premier Morawiecki bez wątpienia przejdzie więc do historii. Jako ten, który jednoosobowo, arbitralnie, bez jakichkolwiek konsultacji z Radą Ministrów podjął decyzję brzemienną w skutkach na dziesięciolecia" - dodał.

"Polska traci suwerenność"

Ziobro dodał, że Polska w wyniku poczynań premiera w polityce unijnej traci niezależność.

"Nie wymyśliliśmy sobie suwerenności dzisiaj. Walczymy o nią od lat. W uchwale z grudnia 2020 r. przestrzegaliśmy, że w efekcie zgody premiera na unijny mechanizm warunkowości i KPO Polska będzie stopniowo tracić suwerenność. O to, a nie o jakieś osobiste ambicje, toczymy spory w rządzie. Czas jest miarą trafności diagnoz. Pokazuje, kto miał rację: my czy premier, który bagatelizował zagrożenie dla Polski wynikające z mechanizmu warunkowości i KPO. Ustępstwa rządu wobec UE przynoszą dobry skutek czy dalsze upokorzenia?" - mówił w wywiadzie.

Minister tłumaczył też, dlaczego na konwencji Suwerennej Polski nie było polityków PiS. "Spotkaliśmy się na kongresie we własnym gronie, by zapobiec niepotrzebnym zgrzytom. Ciężko byłoby powstrzymać emocje 2 tys. ludzi, gdyby przedstawiciel PiS wychwalał europejską strategię premiera, czego nie mogliśmy wykluczyć. Chcieliśmy uniknąć podsycania sporów, a skoncentrować się na wyrazistym przekazie kongresu, czyli na niemieckich planach budowy jednego państwa europejskiego i płynących stąd zagrożeniach" - podkreślił.

Prezes Suwerennej Polski skomentował też wpis wicemarszałka Ryszarda Terleckiego, w którym zaznaczył, że partia Ziobry ma około jednego procenta poparcia.

"Pan marszałek wyzłośliwiał się wobec naszego kongresu. Być może maskował w ten sposób swoje własne rozczarowanie polityką europejską premiera, który we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych się pomylił" - stwierdził minister sprawiedliwości i dodał, że wymaga od takiego polityka jak Terlecki więcej. - Na przykład aby uzasadnił decyzję premiera, gdy ten zgodził się na drakoński pakiet Fit for 55" - mówił.

Morawiecki odpowiada

Premier na poniedziałkowej konferencji w Gdyni został zapytany o słowa Ziobry. Morawiecki powiedział, że w dzieciństwie sporo czasu spędzał na wsi, gdzie nauczył się od rolników powiedzenia: "krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje".

- Za każdym razem kiedy słucham czy czytam tego typu słowa ministra sprawiedliwości, to przypomina m się trafność tego powiedzenia - stwierdził szef rządu.

Dalej tłumaczył, że polityka jest grą zespołową. - Jak to w zespole. Są tacy, którzy ciągle narzekają, marudzą, że im ktoś nie podaje piłki. I są tacy, którzy walczą. Walczą o żeby jak najwięcej osiągnąć w trudnych okolicznościach. Nie ma co marudzić, kwękać, trzeba zabrać się do roboty - mówił i dodał, że minister sprawiedliwości ma dużo do zrobienia.

- Są tacy, co dużo opowiadają, ale niewiele im wychodzi. Ale na szczęście są też tacy w naszej ekipie, którzy zajmują się gospodarką, finansami i tutaj pokazujemy ogromne sukcesy - ocenił premier.

Na koniec powiedział, że "nasza suwerenność dzięki silnej gospodarce, silnym sojuszom i coraz silniejszej armii staje się mocniejsza".

