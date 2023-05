Morawiecki o Ziobrze: Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje

Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Do Rzeczy" zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że ten "pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych". Premier na poniedziałkowej konferencji w Gdyni postanowił odpowiedzieć ministrowi. - Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje - skomentował słowa Ziobry.

W wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro stwierdził, że "premier Mateusz Morawiecki pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych. W efekcie zgody premiera na unijny mechanizm warunkowości i KPO Polska będzie stopniowo tracić suwerenność".

Morawiecki odpowiada Ziobrze. "Są tacy, którzy narzekają"

- Część życia spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego polskiego przysłowia: Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje - powiedział Morawiecki, zapytany o opinię Ziobry. - Za każdym razem, kiedy słucham, czy czytam słowa ministra sprawiedliwości takie jak te, to przypomina mi się trafność tego przysłowia - dodał premier.

Stwierdził, że polityka to jest gra zespołowa". - Jak to w zespole, są tacy którzy ciągle narzekają, marudzą, że ktoś im nie podaje piłki i są tacy, którzy walczą, walczą o to, by jak najwięcej osiągnąć w trudnych okolicznościach, w okolicznościach kryzysowych - mówił Morawiecki.

Morawiecki: Nie ma co marudzić i kwękać

- Nie ma co marudzić, kwękać, trzeba zabrać się do roboty. Minister sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia - stwierdził szef rządu. - Są tacy, którzy dużo gadają, opowiadają, a niestety niewiele im wychodzi. Na szczęście są też tacy w naszej ekipie, którzy zajmują się gospodarką, finansami i tutaj pokazujemy ogromne sukcesy - powiedział Morawiecki.

- Słuchając słów ministra sprawiedliwości, mam czasem wrażenie, że Polska traci suwerenność pięć razy do roku - zauważył premier. Tymczasem prawda jest taka, że nasza suwerenność dzięki silnej gospodarce, silnym finansom publicznym, sile naszych sojuszy i coraz silniejszej armii - staje się coraz mocniejsza w Europie - podkreślał szef rządu.

