PiS przed Koalicją Obywatelską, na trzecim miejscu PSL i Polska2050 - wynika z najnowszego sondażu dla "Wydarzeń" Polsatu. Tuż za podium Konfederacja, która wyprzedziła Lewicę. W badaniu respondentów zapytano też o ocenę zwiększenia świadczenia 500 plus do 800 złotych. Większość rozwiązanie popiera, ale grupa przeciwników to ponad 40 proc.