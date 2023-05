Niedziela to drugi dzień konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". Podobnie jak w sobotę, wziął w niej udział prezes partii Jarosław Kaczyński.

- Od nowego roku "500 plus" to "800 plus" - powiadomił szef PiS. - Darmowe leki będą dostępne od 65. roku życia oraz dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia - dodał.

- Zniesiemy opłaty na krajowych autostradach, a sprawą tych prywatnych zajmiemy się w kolejnym roku. To nie koniec konkretów programowych, kolejne będziemy ogłaszać na następnych spotkaniach - mówił Kaczyński.

Podkreślał, że kolejnym celem musi być "odtworzenie kształcenia zawodowego w Polsce na różnych poziomach". Jego zdaniem w ciągu ostatnich przeszło 30 lat bardzo dużo straciliśmy w tej kwestii.

- To jest tak, że pewne dziedziny, które istniały nawet w tym strasznym systemie, dzisiaj niemal nie istnieją - choćby atomistyka - podał.

