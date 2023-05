- Będziemy uczestniczyć w walce o to, żeby nie wprowadzać 800 plus. Ludziom niepracującym nie powinno się przelewać pieniędzy - mówił w "Gościu Wydarzeń" lider partii Nowa Nadzieja i współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen. Stwierdził, że zarówno Tuska, jak Kaczyńskiego chciałby zobaczyć "w Ciechocinku na emeryturze".

Jak mówił Mentzen, jego formacja chce, by polski budżet był równoważony, "żeby nie marnować swoich pieniędzy". - Nie zgodzimy się, by zwiększać 500 plus. Rozumiem, że można pomagać polskim rodzinom, ale nie bezpośrednim transferem pieniężnym. Można to robić poprzez ulga w podatku dochodowym, systemie składek na ubezpieczenie społeczne - sugerował.

Mentzen: 500 plus jest porażką demograficzną

Jego zdaniem "nie powinno się ludziom niepracującym przelewać pieniędzy". - W 2015 r. rodziło się 360 tys. dzieci, w 2022 r. - 305 tys., najmniej od czasów II wojny światowej. 500 plus jest jedną wielką porażką demograficzną - ocenił.

W opinii Mentzena "sytuacja, w której nie mamy bezrobocia nie jest sytuacją, w której państwo musi przelewać niepracującym pieniądze". Pytany, do którego polityka - Tuska czy Kaczyńskiego - jest mu bliżej, odparł: - Do obu jest mi bardzo daleko. Chciałbym ich zobaczyć w Ciechocinku na emeryturze. Ich czas przeminął - uznał.

- 800 plus jest proinflacyjne. Nawet Kaczyński to przyznał w zeszłym roku, mówiąc o 700 plus - przypominał polityk.

Mentzen komentuje Zbigniewa Ziobro: Nie lubię go

Rozmówca Bogdana Rymanowskiego powiedział, że do polityki poszedł, by "ograniczyć rozdawnictwo i wprowadzić niskie podatki". - Ludziom powinno się stwarzać warunki, w których sami na siebie będą mogli zarobić - stwierdził.

Transformacja energetyczna, uzbrojenie, niskie podatki - to według lidera Nowej Nadziei obszary, w które należy inwestować pieniądze. - Wszystkim lepiej będzie, w tym polskim rodzinom, jeżeli rakiety nie będą wpadały w bloki - powiedział.

Lider Nowej Nadziei, mówiąc o swoich założeniach, stwierdził, że "jeżeli się bardzo chce, to się wszystko osiągnie". - A my mamy dużo realniejsze propozycje niż PiS czy PO - dodał.

Zadeklarował, że "ma możliwości sojuszu" Konfederacji z Suwerenną Polską. Przyznał też, że nie lubi Zbigniewa Ziobry, chociaż nigdy się z nie spotkał. - Ale głęboko nie zgadzam się ze sposobem prowadzenie przez niego polityki. Głęboko nie zgadzam się z tym, jak działa prokuratura i polski system sądownictwa - skwitował Sławomir Mentzen.

