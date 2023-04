- Ministerstwo finansów dawno już utraciło kontrolę nad długiem publicznym. To setki miliardów zł wyprowadzone na zeszyt, poza budżet państwa, to patologia wołająca o pomstę do nieba, dlatego że jest to kredyt, który zaciska się na szyi naszych dzieci, to pętla, która zaciska się na szyi kolejnych pokoleń po to, żeby oni mogli porozdawać, ile tylko potrzebują - mówił Szymon Hołownia w Warszawie.

We wtorek w Warszawie odbyło się spotkanie z Szymonem Hołownią w ramach spotkań "Stabilna Gospodarka".



- Czy jesteśmy producentami, klientami, czy pracujemy w usługach, to dzisiaj widzimy, że z polską gospodarką dzieje się coś głęboko nie tak - mówił Hołownia, dodając, że powodem jest nie tylko pandemia i wojna w Ukrainie.



Szymon Hołownia przekazał, że w Polsce "zmagamy się z recesją konsumencką", czyli kupujemy "coraz mniej za coraz więcej". Lider Polski 2050 zaznaczył, że w kraju obniża się także produkcja przemysłowa i budowlana. - Kiedy patrzy się na to, jaki jest pomysł tych, którzy powinni być strażakami systemu, to tam w najlepsze trwa impreza. Kasy jest jak lodu, wszyscy zaczarowani snem Glapińskiego - mówił Hołownia.

Hołownia: Oni milion po milionie wypuszczają pieniądze bokiem, żeby nielegalnie sfinansować kampanię wyborczą

- Jeżeli ludzie o tak infantylnym dla nas podejściu trzymają stery polskiej gospodarki, to marny nasz los. Na dodatek jeszcze jesteśmy w roku kampanii wyborczej, gdzie oni milion po milionie wypuszczają pieniądze bokiem, żeby sfinansować sobie nielegalnie kampanię wyborczą i będą to robić do ostatniego dnia przed wyborami - powiedział.



Jak zaznaczył, pieniądze te mogłyby zostać wykorzystane do np. obniżenia rachunków za prąd, gaz czy wodę.



- Ministerstwo finansów od dawna będące nie podmiotem, a wajchą, która przestawia Kaczyński w prawo albo w lewo w zależności od sondaży, dawno już utraciło kontrolę nad długiem publicznym. To są setki miliardów złotych wyprowadzone na zeszyt poza budżet państwa, to patologia wołająca o pomstę do nieba, dlatego że jest to kredyt, który zaciska się na szyi naszych dzieci, to pętla, która zaciska się na szyi kolejnych pokoleń po to, żeby oni mogli porozdawać, ile tylko potrzebują pieniędzy. Porozrzucać je z helikoptera, budując w Polsce komunizm - przekazał.

ZOBACZ: Szymon Hołownia w programie "Gość Wydarzeń": Ten rząd jest patologiczny, bo trzyma się na hakach



Zdaniem Hołowni, rozdawanie pieniędzy wszystkim "po równo nie jest żadną sprawiedliwością społeczną". - To nie jest rozsądnie działające państwo. Oni nie panują nad spiralą zadłużenia, w którą nas wkręcają. Dlatego zaraz po przejęciu władzy przez demokratyczną opozycję, trzeba będzie zidentyfikować wszystkie pieniądze, które na boku zostały wyprowadzone. Trzeba będzie uczciwie powiedzieć, jaką imprezę robiło sobie PiS i Zjednoczona Prawica, a później zacząć to sprzątać - dodał.



Jak przekazał, dlatego Polska 2050 "racjonalnie" podchodzi do kwestii wsparcia społecznego. - Tym, którym potrzebują damy tyle, ile potrzebują, a tych którzy nie potrzebują, zachęcimy do tego, żeby budowali wspólne działające tańsze państwo - mówił.

anw/ Polsatnews.pl