- Program 800 plus na pewno pomoże części społeczeństwa, ale jednocześnie części zaszkodzi, podnosząc lekko stopę inflacji. Generalnie jest to program proinflacyjny - ocenił Ignacy Morawski, ekonomista gazety “Puls Biznesu" w programie “Gość Wydarzeń”. Zdaniem ekonomisty, w długim okresie nie będzie możliwe utrzymanie darmowych przejazdów autostradami.

- Decyzja o tym, czy wprowadzić 800 plus w czerwcu czy styczniu nie jest dyskusją istotną z punktu widzenia całej gospodarki. Ważniejsze jest pytanie, czy nas na to stać i jakie będą konsekwencje - ocenił w programie "Gość Wydarzeń" ekonomista Ignacy Morawski.

800 plus. Ekonomista: To program proinflacyjny

- Tego rodzaju dodatkowe wydatki można sfinansować na trzy sposoby: to mogą być nowe podatki, o których oczywiście w kampanii wyborczej nikt nie mówi. Drugim sposobem finansowania może być inflacja. Oczywiście inflacja nie jest tak łatwo sterowalna, jak podatki, jej się nie ustala ustawą, ona się pojawia na skutek szerszych procesów makroekonomicznych. Trzecim jest dużo wyższym wzrost gospodarczy - wyjaśniał.

Jak przypomniał ekonomista, poprzednie programy społeczne były wprowadzane przez rząd bez "zdestabilizowania finansów publicznych", dzięki temu, że Polska miała wtedy wysoki wzrost gospodarczy. - Teraz będzie o to trudniej. Tym razem większy będzie komponent inflacyjny. Program 800 plus na pewno pomoże części społeczeństwa, ale jednocześnie części zaszkodzi, podnosząc lekko stopę inflacji. Generalnie jest to program proinflacyjny - przekazał.



Zdaniem ekonomisty wprowadzenie progu dochodowego dla beneficjentów świadczenia 500 plus, mogłoby znacznie zmniejszyć nakłady pieniężne potrzebne na jego sfinansowanie, jedynie w sytuacji gdy "próg został ustanowiony bardzo nisko".

WIDEO. Ekonomista: Program 800 plus pomoże części społeczeństwa, ale jednocześnie części zaszkodzi

Ekonomista: Nie sądzę, żebyśmy w długim okresie mogli utrzymywać darmowe przejazdy autostradami

Ignacy Morawski uważa, że w "długim okresie" będzie musiało zostać wprowadzone rozwiązanie, by płacić za sieć dróg w Polsce. Jednym z nich mogą być winiety.



- Jest niewiele krajów, gdzie jeżdżenie po autostradach jest darmowe. Nie sądzę, żebyśmy w długim okresie mogli utrzymywać darmowe przejazdy autostradami - zaznaczył.

