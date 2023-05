Lider PO Donald Tusk odniósł się do zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o podwyższeniu kwoty świadczenia 500 plus. - Spodziewaliśmy się tego. Wiedzieliśmy, że Kaczyński i PiS zaczną licytację - powiedział lider PO i złożył obozowi władzy pewną propozycję. - Proponuję żebyśmy jeszcze przed wyborami przyjęli w glosowaniu decyzję o waloryzacji tego świadczenia - stwierdził.

Jarosław Kaczyński podczas niedzielnej konwencji programowej PiS w Warszawie poinformował, że od nowego roku rząd w ramach programu 500 plus będzie wypłacał świadczenie "800 plus".

Do zapowiedzi prezesa PiS odniósł się w poniedziałek Donald Tusk. Lider PO podczas swojego spotkania z mieszkańcami Krakowa złożył rządzącym pewną propozycję.

"To nie jest podarek ze strony władzy"

- Chcę bardzo głośno i wyraźnie zwrócić się do prezesa PiS. Jarosławie, sprawdzam cię dzisiaj z tych obietnic i haseł, jakie przedstawiłeś Polkom i Polkom kilkadziesiąt godzin temu - powiedział.

- Nie trzeba być geniuszem matematyki, żeby obliczyć, że inflacja spowodowała, że dzisiaj jeśli chcemy uczciwie zrewaloryzować tę kwotę, tak, aby znaczyła on tyle ile na początku obowiązywania tego programu, to trzeba ją podnieść właśnie do takiej kwoty - powiedział.

Przypomniał, że "państwo z tytułu inflacji wyciągnęło z kieszeni podatników dziesiątki miliardów złotych".

- To nie jest żaden podarek ze strony władzy. Te pieniądze nie pochodzą z kieszeni Kaczyńskiego, tylko z podatków, które płacą ludzie, którzy pracują w Polsce - stwierdził Tusk.

- Spodziewaliśmy się tego. Wiedzieliśmy, że Kaczyński i PiS zaczną licytacje o to, jak dużo dadzą. Ale muszą oddać to, co zabierają z tytułu drożyzny i inflacji, nie tylko tym, którzy są beneficjentami 500 plus - dodał.

- Ja nie pozwolę, żeby KO uczestniczyła w takiej niezrozumiałej, ryzykownej z punktu widzenia Polski, licytacji - podkreślił.

- Woleliśmy poczekać na propozycję, bo wiedzieliśmy, że ona padnie. Dla nas było ważne żeby kwestia waloryzacji tego świadczenia nie zmieniła się w nieodpowiedzialną licytację wyborczą - powiedział.

- Żeby zamknąć tę licytację, proponuję żebyśmy jeszcze przed wyborami przyjęli w glosowaniu decyzję o waloryzacji 500 plus - zaproponował.

- Możemy to zrobić wspólnie w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca - dodał.

