Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do konstruktywnych rozmów pokojowych z Rosją. - Nadszedł czas na spotkanie - powiedział w wystąpieniu upublicznionym w nocy z piątku na sobotę. Jak dodał, rosyjscy żołnierze mają wyraźny rozkaz, aby doprowadzić do katastrofy humanitarnej w miastach. - Ona ma się stać argumentem dla mieszkańców do współpracy z okupantem - doprecyzował.