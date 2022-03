"Cieszę się, że jestem w Kijowie wraz z innymi przywódcami, żeby okazać wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli. Podziwiamy waszą odważną walkę. Walczycie o wasze życie, kraj i wolność. Wiemy, że walczycie również o nasze życie. Nie jesteście sami, nasze kraje stoją u waszego boku" - podkreślił we wpisie.

I'm pleased to be in Kyiv with other leaders to show our support for Ukraine and its people.



We admire your brave fight. You're fighting for your lives, country and freedom.



We know that you're also fighting for our lives. You're not alone, our countries stand by your side.