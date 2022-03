Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się we wtorek Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Po spotkaniu premier Morawiecki ocenił, że "Europa musi zrozumieć, że jeśli straci Ukrainę, już nigdy nie będzie taka sama". - Europa bez Ukrainy nie będzie już Europą. Będzie raczej symbolem porażki, upokorzenia i bezradności. A ja chcę silnej i ambitnej Europy - podkreślił. Z kolei wicepremier Jarosław Kaczyński zaproponował misję pokojową NATO w Ukrainie.

Sikorski o propozycji Kaczyńskiego: potencjalna wojna z Rosją

W "Graffiti" pomysł prezesa PiS komentował były szef MSZ i były marszałek Sejmu Radosław Sikorski. - NATO za mojej pamięci nie organizowało żadnych misji pokojowych. To raczej ONZ i raczej za zgodą walczących stron, wtedy, kiedy już jest rozejm. To chyba trzeba interpretować jako po prostu wkroczenie wojsk NATO na Ukrainę. Uzbrojonych - mówi (Kaczyński). Czyli zdolnych do walki z Rosją - stwierdził Sikorski zauważając, że propozycja "póki co nie jest uzgodniona z Sojuszem".

- Na granicy awanturniczości - komentował dalej pomysł Kaczyński. - Gdyby on to ogłaszał w imieniu NATO w Kijowie, to byłaby duża rzecz. A proponuje coś, czego z nikim nie uzgodnił, to bardziej robi sobie PR. Zrozummy co to by oznaczało. Wprowadzenie wojsk NATO lub innych na Ukrainę, wbrew, bez uzgodnienia z walczącymi stronami, to jest potencjalna wojna z Rosją - mówił dalej.

"Europa Zachodnia jest tchórzliwa"

Według Sikorskiego zabiegi dyplomatyczne w Ukrainie powinny być udziałem całej Unii Europejskiej, w tym zachodnich liderów. - Europa Zachodnia jest zamożna, chce być zostawiona w spokoju i nie chce z nami iść na Dzikie Pola. Dlatego ważniejsze byłoby, żeby zrobić to, co myśmy robili w 2014 roku, czyli zaciągnąć tam głównych graczy. Niemców, Francuzów, a nie tylko takim wschodnioeuropejskim zagonem jechać - oceniał.

- Europa Zachodnia jest sceptyczna i tchórzliwa i właśnie dlatego trzeba z nią rozmawiać, żeby odpór Putinowi dawała cała Europa, a nie tylko nasza flanka - uważa Sikorski.

Totalne sankcje na Rosję?

- Polska jest bardziej uzależniona od rosyjskich nośników niż Niemcy. Muszą wiedzieć (rządzący) co powiedzą Azotom, Puławom, polskim firmom produkującym nawozy sztuczne i polskim przedsiębiorcom, konsumentom, którzy już płacą przecież wszyscy czasami 200 proc. i więcej za gaz - zauważył były szef MSZ.

- Ja jestem gotów płacić więcej, ale niech rząd to uczciwie powie, jeśli chce totalnego embarga od jutra - dodał.

Wizyta prezydenta USA w Polsce

Według nieoficjalnych informacji Onetu, 25 marca prezydent Joe Biden ma odwiedzić Polskę. Sikorski pytany o swoje źródła, potwierdził informację o wizycie Bidena.

- Możemy się spodziewać dwóch przekazów. Po pierwsze potwierdzenia sojuszu polsko-amerykańskiego w ramach NATO i takiego "przyklepania" polskiego terytorium, że fizyczną obecnością prezydenta USA potwierdzamy, że każda piędź terytorium NATO będzie broniona. Bardzo dobrze - mówił Sikorski.

- Jednocześnie rząd nie powinien sobie wyobrażać, że to będzie jak za czasów generała Franco, że USA pobłogosławią wprowadzanie putinizmu, łamania praworządności w Polsce, tylko dlatego, że jest wojna i że Putin najechał na Ukrainę - ocenił.

