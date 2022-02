- Od północy do godziny 6 rano w sobotę strażacy wyjechali do ok. 2 tys. zdarzeń związanych z silnym wiatrem – poinformował w sobotę rano rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski. Orkan Eunice dotarł do Polski. Nad morzem porywy wiatru do 125 km/h, możliwe burze.

Z informacji przekazanych przez rzecznika komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od godziny 0:00 do 6:00 w sobotę straż pożarna otrzymała około 2000 zgłoszeń. Najwięcej - 518 z woj. zachodniopomorskiego, 485 - woj. wielkopolskiego, 285 - woj. lubuskiego, 236 - woj. kujawsko-pomorskiego, 124 - woj. pomorskiego i 116 woj. mazowieckie.

Bryg. Kierzkowski powiedział, że najwięcej zgłoszeń dotyczyło usuwania powalonych drzew; są też zgłaszane uszkodzenia budynków. - Na razie bez osób poszkodowanych, bez rannych - zaznaczył.

Pomorskie: około 17 tys. gospodarstw domowych bez prądu

Ok. 17 tysięcy odbiorców w województwie pomorskim pozbawionych jest w sobotę energii elektrycznej w wyniku awarii wywołanych silnym wiatrem - poinformował dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku. We wsi Mierzeszyn wiatr uszkodził dach szkoły.

- Liczba gospodarstw domowych, które nie mają prądu jest zmienna, bo cały czas wieje silny wiatr - podkreślił dyżurny WCZK w Gdańsku Jerzy Jakubowski. ZOBACZ: Warszawa. Zamknięty Las Kabacki. Poważne zagrożenie dla odwiedzających po wichurze Najwięcej - 328 - uszkodzonych stacji średniego napięcia jest w powiecie starogardzkim. Dużo stacji wyłączonych jest też w powiatach bytowskim, słupskim, lęborskim i kartuskim. Ogółem, w wyniku silnego wiatru awarii uległy w Pomorskiem 733 stacje średniego napięcia. Od godz. 21. w piątek strażacy interweniowali 126 razy. Głównie było to usuwanie wiatrołomów. Silny wiatr uszkodził dach szkoły w miejscowości Mierzeszyn, w gminie Trąbki Wielkie. Nikt nie został poszkodowany.

Kujawsko-pomorskie: wichura przewróciła samochód i powaliła wiele drzew

Na dk 10 w Gajtowie koło Torunia kierowca samochodu ciężarowego chcąc uniknąć uderzenia w drzewo, które przewróciło się na część drogi zjechał z jezdni i uderzył w stojące drzewo. Poszkodowanego z zakleszczonego pojazdu uwolnili strażacy.

Z kolei na A1 w Dąbrówce koło Grudziądza silny podmuch wiatru przewrócił samochód dostawczy. Nikt nie doznał obrażeń.

"Od godziny 22 w piątek do godziny 7 rano przyjęliśmy około 300 zgłoszeń o szkodach wyrządzonych przez silne wiatry. Głównie są to zdarzenia dotyczące powalonych drzew i połamanych konarów leżących na drogach i podwórzach. Około 40 interwencji było związanych z uszkodzonymi dachami domów, budynków gospodarczych i produkcyjnych" - powiedział dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Najczęściej strażacy interweniowali w powiatach: toruńskim - 45, żnińskim - 30 i inowrocławskim - 26 razy.

W woj. kujawsko-pomorskim w sobotę do godziny 19 obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia o silnym wietrze. Synoptycy przewidują silny wiatr o średniej prędkości 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa, szybko wzrastający na 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h, pojedyncze porywy do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie mogą wystąpić burze.

Wiatr powalił drzewa i zrywał linie energetyczne w Wielkopolsce

Jak powiedział w sobotę oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, od północy do rana strażacy w regionie odebrali ponad 560 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. Zgłoszenia napływają z obszaru całego regionu.

Wielu odbiorców w regionie pozbawionych jest energii elektrycznej. Zarówno spółka Enea Operator, jak i Energa Operator, które działają na terenie regionu informują o awariach obejmujących znaczne obszary Wielkopolski.

Największa liczba awarii na terenie działania spółki Enea Operator jest obecnie w rejonie Piły, Gniezna, Chodzieży i Leszna. Energa Operator informuje o awarii masowej w południowej i wschodniej części regionu

Drzewo spadło na samochód. Droga Olsztyn - Dywity zablokowana

Do wypadku doszło na ulicy Wojska Polskiego, która jest ulicą wylotową w kierunku Dobrego Miasta. Na fiata spadło tam drzewo, w wyniku czego kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z drugim pojazdem. Jak podała Anna Balińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie kobieta kierującą fiatem została zabrana do szpitala.

Policja wprowadziła objazd przez miejscowość Kieźliny. Objazd zaczyna się w Olsztynie na ulicy Sybiraków, natomiast w Dywitach na wysokości osiedla sterowców.

GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich 8 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w sobotę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA w komunikacie przekazała, że mżawka i przelotny deszcz mogą utrudniać jazdę w województwie śląskim i dolnośląskim. Drogowcy zaapelowali do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Alerty IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia przed silnym wiatrem najwyższego - trzeciego stopnia oraz drugiego, które obejmują cały kraj.

Możliwe burze, a wiatr będzie dość silny i silny, na północy bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, zachodni.



Nad morzem porywy wiatru do 125 km/h, na północy kraju miejscami do 120 km/h, a na pozostałym obszarze na ogół do 100 km/h.

⛈️W dzień możliwe burze.

🌡️Temp. od 3°C do 8°C.

💨Wiatr dość silny i silny, nad morzem bardzo silny, od 45 km/h do 60 km/h, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 125 km/h, na północy kraju miejscami do 120 km/h, a na pozostałym obszarze na ogół do 100 km/h. pic.twitter.com/yLRMrogBlU — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 19, 2022

Wydane przez IMGW ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje do godzin wieczornych w sobotę. Obejmuje cały obszar województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo województwa: lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje na pozostałym obszarze.

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia oznacza, m.in. że przewiduje się występowanie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody, jak również szkody o rozmiarach katastrof mogących stanowić zagrożenie życia. Zaleca się wzmożoną ostrożność, śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej, a przede wszystkim przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Należy dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.

