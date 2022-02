Czteromiesięczne dziecko wypadło z wózka w autobusie linii 508. Stołeczna policja przekazała, że do wypadku doszło, gdy kierowca autobusu hamował zbliżając się do skrzyżowania.

- Do zdarzenia doszło ok. godz. 13 na Stegnach - poinformowała mł. asp. Irmina Sulich. Zrelacjonowała, że autobus linii 508 zbliżał się do skrzyżowania i kierowca zahamował.

- Wtedy z wózka wypadło 4-miesięczne dziecko. Po przyjeździe służb na miejsce niemowlę zostało przetransportowane do szpitala - powiedziała Sulich.

Policja przekazała, że kierowca autobusu był trzeźwy. Sprawę wyjaśniają także pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego.

aml/PAP