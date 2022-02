Awaria numeru 112. W całej Polsce problemy z wezwaniem pomocy

Problemy z numerem 112 opisał w sieci burmistrz Czaplinka, Marcin Naruszewicz.

Przeciążenie numeru ratunkowego

"Z uwagi na przeciążenia numeru alarmowego 112 w przypadku, gdy nie udaje się Państwu zawiadomić służb o zdarzeniach na terenie powiatu drawskiego informujemy, że należy je zgłaszać w siedzibach ochotniczych straży pożarnych, patrolom policji lub straży miejskiej" - podał.

Podobne kłopoty odnotowano m.in. w Wielkopolsce i Małopolsce. Powodem jest awaria informatyczna numeru 112 w całym kraju.

Według Onetu, nie funkcjonuje system odpowiadający za przekazywanie informacji dotyczących zdarzeń konkretnym służbom: straży pożarnej, policji i pogotowiu ratunkowemu.

Telefony działają, ale są przeciążone ze względu na znaczną liczbę zgłoszeń spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez przechodzące nad Polską wichury. Zgłoszenie i jego przyjęcie przez konkretną służbę trwa dłużej niż normalnie.

"Ręczne" przekazywanie wezwań

"W związku z awarią, dyspozytorzy po przyjęciu zgłoszenia, sami muszą dzwonić do konkretnych służb, by przekazać im wezwanie, co nieco spowalnia wyjazdy" - powiedział Onetowi Michał Ruczyński, rzecznik wojewody zachodniopomorskiego.

Trwają prace nad usunięciem awarii.

"Wszyscy widzimy, co się dzieje za oknami naszych domów. Przez Polskę przechodzi orkan Eunice, który z ogromną siłą uderza we wszystko, co spotyka na swojej drodze. Apeluję: zostańcie w domach" - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, zapewniając, że sytuacja jest cały czas monitorowana, właściwe służby działają i pomagają najbardziej poszkodowanym.

"Straż Pożarna interweniowała już ponad 12 tysięcy razy. Niestety dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. Uszkodzonych zostało ponad 1000 dachów, a bardzo wiele gospodarstw pozbawionych jest prądu. Są też utrudnienia w transporcie, na niektórych odcinkach wstrzymany jest ruch kolejowy. Najtrudniejsza sytuacja jest na północnym zachodzie naszego kraju" - przekazał szef rządu.

