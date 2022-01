- Do przyjęcia szczepionki przeciw koronawirusowi przekonał mnie głos ekspertów. Chciałbym, aby każdy z Państwa także mógł podjąć taką świadomą decyzję - stwierdził Andrzej Duda, który w czwartek organizuje Prezydencki Panel Ekspertów. Specjaliści odpowiedzą na pytania o szczepionki, chorobę COVID-19, jak i sposoby walki z pandemią. Transmisja Panelu na polsatnews.pl i w Polsat News od 18:00.

Jak wyjaśnił prezydent Andrzej Duda, organizuje spotkanie w Pałacu, aby "każdy mógł podjąć świadomą decyzję" związaną ze szczepieniem się przeciw COVID-19.

- Pandemia dotyka każdego z nas. Chorujemy my, chorują nasi bliscy. Codziennie musimy poddawać się licznym ograniczeniom. Ja również mam doświadczenia związane z tą chorobą. Jestem przekonany, że przyjęcie trzech dawek szczepionki przeciwko COVID–19 miało wpływ na łagodny przebieg zakażenia - powiedział.

Prezydencki Panel Ekspertów - kto weźmie udział?

Jak wyjaśnił Duda, "do przyjęcia szczepionki przekonał go głos ekspertów" - właśnie dlatego zaprosił specjalistów, by odpowiedzieli na pytania. Można je przesyłać pod adres e-mail: infocovid@prezydent.pl.

W Prezydenckim Panelu Ekspertów wezmą udział: Lidia Stopyra, lekarz kierujący Oddziałem Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, dr Grzegorz Cessak, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członek Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków i prof. Krzysztof Pyrć, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

Głos zabiorą również prof. Krzysztof Tomasiewicz, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jak i dr nauk. med. Artur Zaczyński, neurochirurg, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

wka/polsatnews.pl