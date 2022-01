Darmowe testy na COVID-19 w aptekach. Ministerstwo Zdrowia: nie spodziewajmy się wysypu

W styczniu lawinowo wzrosło zainteresowanie Polaków testami antygenowymi przeciw COVID-19, tanimi i możliwymi do przeprowadzenia w domu. Tylko w pierwszych trzech tygodniach nowego roku kupiliśmy ich niemal 1,5 mln, a Naczelna Izba Aptekarska spodziewa się kolejnych rekordów. Ministerstwo Zdrowia chce wyjść naprzeciw potrzebie testowania, jednocześnie uzyskując ściślejszą wiedzę o liczbie zakażeń.

- Pracujemy nad tym, żeby dostępność testowania była możliwa w każdej aptece w Polsce - zapowiadał w styczniu minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak się okazało - na wyrost. Dziś wiadomo, że w najbliższym czasie to z pewnością niemożliwe.

Choć bowiem pierwsze apteki będą mogły uczestniczyć w programie od czwartku, będą to nieliczne placówki. - Nie spodziewajmy się, że od jutra będzie wysyp - zaapelował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Umożliwienie testowania należy bowiem do operatora apteki, konieczne jest też nie tylko przeszkolenie farmaceutów, lecz także odpowiednie warunki lokalowe.

- Apteki będą włączać się do programu sukcesywnie, tak samo jak ma to miejsce w przypadku placówek, które realizują szczepienia przeciw COVID-19. To apteki, w których potencjalnie testowanie w kierunku COVID-19 mogłoby odbywać się w pierwszej kolejności - mówi Katarzyna Gancarz z Naczelnej Izby Aptekarskiej.

O tym, ile jest w naszym kraju takich aptek i w jakim tempie może ich przybywać, pisze Jolanta Kamińska na Interii.

pdb/Interia