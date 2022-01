Jak wyjaśnił profesor, podobną do Polski sytuację można obserwować np. w Czechach: wysoka liczba zakażeń łączy się z niskim wskaźnikiem hospitalizacji, "co nas bardzo cieszy". Zapytany, czy z Omikronem nie lepiej zaprzyjaźnić się, niż z nim walczyć, odpowiedział, że "obiektywna odpowiedź możliwa będzie za 7-10 dni". Wtedy może dojść do zwyżki hospitalizacji wynikłej z niedawnego zwiększenia liczby zakażeń. - Jeśli do niej nie dojdzie, oznacza to, że Omikron jest znacznie łagodniejszy - powiedział Gielerak. Wskazał też, że zwłaszcza w społeczeństwach wysoko wyszczepionych trzecią dawką wysoka liczba zakażeń nie pokrywa się z "twardymi punktami", jakimi są hospitalizacje i zgony.

Zdaniem dyrektora WIM jednym z elementów, co do których musimy podjąć decyzję, jest izolacja bezobjawowych chorych. - To jest jeden z tych elementów, który musimy jasno sobie określić. Amerykanie kilka dni temu publicznie przyjęli strategię: całkowicie żegnamy strategię zero covid. To niemożliwe, by zwalczyć chorobę zakaźną, jeśli nie mamy możliwości czy to przez zakażenie, czy przez szczepienie, uzyskania długofalowej odporności. Musimy uznać, że wirus będzie z nami, ale przedefiniować kryteria zdrowia publicznego - powiedział.

Zdaniem profesora do takiej redefinicji należeć powinno to, by "nie mówić o zapaleniu płuc spowodowanym wirusem grypy, RSV czy koronawirusem, a ustawić nową normę łącznego ryzyka zakażeń spowodowanych wirusami układu oddechowego". - Powinniśmy zacząć traktować covid tak samo, jak każdy inny czynnik zakaźny - powiedział.

Jako dobry ocenił używany dziś czas kwarantanny, który określa się jako dwukrotność mediany czasu inkubacji wirusa. Dziś wynosi on trzy dni, więc tygodniowa kwarantanna spełnia te wytyczną.

Gielerak został też zapytany o ocenę zdalnego nauczania, które tego dnia rozpoczęło się dla uczniów starszych niż czwarta klasa podstawówki. - Muszę być konsekwentny w wyrażanych publicznie poglądach. Jestem zdania, że utrzymanie nauki stacjonarnej po tak traumatycznych doświadczeniach minionych dwóch lat powinno być mimo wszystko priorytetem - powedział. Zaznaczył, że nawet użyte przez Bogdana Rymanowskiego określenie "za wszelką cenę" "sugeruje, że jest jakaś cena". - Mamy obiektywne dane, które mówią jasno: dzieci nie są takim transmiterem, jak ma to miejsce w wypadku grypy, a najważniejsze jest to, że nie chorują tak ciężko - powiedział.