- Jeżeli przez trzy dni widzimy wzrosty zakażeń, bo trzy dni temu przyrost był 10-procentowy, a ten wczorajszy był powyżej 25 proc., to siłą rzeczy jest to bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy - powiedział minister zdrowia w RMF FM. Poinformował, że w poniedziałek odnotowano 6422 nowych przypadków koronawirusa. Pytany, jak rząd zareaguje na ten sygnał, odparł, że "skoro widzimy, że pewien arsenał związany z wszczepieniem społeczeństwa kończy się, to używa się tego, co pozostaje w ręku. Pozostają wówczas obostrzenia". ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa dzisiaj. Minister zdrowia podał dane - Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu, że mamy kontynuację wzrostowego trendu zakażeń, przy bardzo wysokim poziomie zapełnienia łóżek szpitalnych, na poziomie 20 tysięcy, to tak, będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające - zapowiedział minister. Jak dodał, kolejnych decyzji związanych z obostrzeniami można spodziewać się w piątek lub środę, jeżeli ten trend wzrostowy się utrzyma. Adam Niedzielski stwierdził, że jedną z ewentualnych restrykcji może być zamykanie galerii handlowych. Obostrzenia w Polsce

Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne: ograniczenie m.in. limitu osób - z 50 do 30 proc. (w limitach nie uwzględnia się zaszczepionych) - w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych. Zakaz działania dyskotek, klubów nocnych, spożywania posiłków w kinach. Obowiązek poddania się testowi dla zaszczepionych przeciw COVID-19 osób mieszkających z chorym, który ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz dla osób przylatujących do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Do 9 stycznia nauka w szkołach odbywa się zdalnie.

