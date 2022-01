- To co jest najbardziej niepokojące, to fakt, że jest to trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty, bo do tej pory odnotowywaliśmy same spadki. Także te trzy dni ostatnie są bardzo niepokojące - stwierdził minister w rozmowie z RMF FM.

Jak zaznaczył Niedzielski, "dane o których mówimy, to jeszcze nie efekt świąt i sylwestra".

- Frapująca jest liczba zajętych łóżek, bo jest ich około 20 tys. Wystartowanie z takiego poziomu z piętą falą, to scenariusz katastroficzny - powiedział polityk. W niedzielę informowano o 19 135 pacjentach z COVID-19 w szpitalach, w tym 1 894 chorych podłączonych do respiratorów.

Obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli?

Pytany, czy nauczyciele powinni podlegać obowiązkowi szczepień, powiedział, że z jego punktu widzenia powinni. - Mamy tutaj dyskurs z ministrem Czarnkiem, który wskazuje na pewne ryzyka, na które, z jego punktu widzenia, nie możemy sobie pozwolić - dodał.

- W drugiej kolejności na pewno będziemy rozmawiali o grupach mundurowych - powiedział.

