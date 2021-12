Zbigniew Boniek w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od 19:20

"Wszystkim z osobna dziękuję za to wzbogacające i zaszczytne doświadczenie. Zibi Boniek za możliwość pracy dla tego wspaniałego kraju, Polski. Graczom dziękujemy za naukę, ewolucję i ciężką pracę. Pracownikom PZPN za dawanie nam zawsze najlepszych warunków do pracy na rzecz realizacji naszych celów. Fanom za wsparcie dla naszego zespołu w dobrych i trudnych czasach. Uwierz i ufaj sobie i do zobaczenia w Katarze!" - napisał Sousa na Instagramie.

ZOBACZ: Dziennik "O Dia": Paulo Sousa podpisał umowę z Flamengo. Agent selekcjonera zaprzecza

Klub Flamengo Rio de Janeiro poinformował o zakontraktowaniu Paulo Sousy.

Kto zostanie nowym selekcjonerem?

W środę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie PZPN. "W dniu 29 grudnia 2021 roku odbyło się nadzwyczajne posiedzenie (...) poświęcone w całości omówieniu sytuacji związanej ze współpracą z selekcjonerem Paulo Sousą. Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że - w trosce o przebieg rozmów prowadzonych w tej sprawie - do odwołania nie będzie udzielał dalszych komentarzy" - napisano na stronie federacji.

