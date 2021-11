W przypadku wygranej z Rosją w półfinale, finał baraży Polacy zagrają "u siebie".

Dwaj ostatni mistrzowie Europy - Portugalia z 2016 i Włochy z tego roku - trafiły do tej samej "ścieżki" barażowej. To oznacza, że co najmniej jednej z tych ekip zabraknie w przyszłorocznym mundialu.

W pierwszej rundzie baraży Portugalia podejmie Turcję, a Italia - Macedonię Północną. Jeśli faworyci zwyciężą, wówczas zmierzą się w finale i tylko jeden z nich awansuje na MŚ.

W ścieżce A Szkocja podejmie Ukrainę, a Walia - Austrię.

Bez rozstawienia

O trzy miejsca na mundialu zagra 12 drużyn - 10 ekip z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych oraz dwie z najlepszymi osiągnięciami w ostatniej edycji Ligi Narodów UEFA, które nie zajęły jednej z dwóch czołowych lokat w grupach - Austria i Czechy.

ZOBACZ: Zamieszanie po meczu z Węgrami. Robert Lewandowski wydał oświadczenie

Reprezentacja Paulo Sousy była bliska rozstawienia, lecz - grając bez oszczędzanych Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika - przegrała u siebie na koniec eliminacji z Węgrami 1:2.

Ta porażka oraz niekorzystne wyniki w innych grupach sprawiły, że kadra Sousy nie była rozstawiona. Na dodatek mecz pierwszej rundy barażowej (czyli półfinał) zagra na wyjeździe.

Baraże - jak zakwalifikować się na mundial?

Dwunastu uczestników baraży zostanie podzielonych na trzy ścieżki (A, B i C) po cztery zespoły. W każdej z tych ścieżek rozegrany zostanie "miniturniej" - półfinały i finał (bez meczów rewanżowych), przy czym rozstawione zespoły będą gospodarzami półfinałów i na pewno nie trafią na siebie w tej fazie.

Zwycięzcy finałów ścieżek A, B i C zakwalifikują się do przyszłorocznego mundialu.

Reprezentacji Polski pozna więc nie tylko rywala w półfinale, ale również ewentualnego przeciwnika w decydującej rundzie.

Aby ustalić, który zwycięzca półfinału zagra u siebie w finale, dla każdej ścieżki odbędzie się - również tego dnia - dodatkowe losowanie.

Z uwagi na sytuację polityczną Rosja nie może trafić na Ukrainę.

Mecze barażowe odbędą się 24 i 29 marca, a mundial w Katarze - od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku

WIDEO - Celowo wjechał w paradę bożonarodzeniową. Dziesiątki rannych, są ofiary śmiertelne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/Polsatnews.pl/PAP