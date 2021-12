Interia dowidziała się, że w niedzielę podczas wideokonferencji selekcjonera Paulo Sousy z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą portugalski trener poinformował o propozycji, jaką otrzymał z brazylijskiego klubu Flamengo Rio de Janeiro. Miał przekazać, że w trybie natychmiastowym chciałby rozwiązać umowę z polską federacją. Według Interii Kulesza odmówił zgody na zerwanie kontraktu.

Sousa zaskoczył zarząd pilną rozmową

Interia ustaliła, że pierwszy niepokojący sygnał piłkarska centrala otrzymała w sobotę wieczorem. To wtedy Sousa poprosił o pilną rozmowę z prezesem PZPN. Wideokonferencja została umówiona jednak dopiero na niedzielę, na godzinę 15.

Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował na Twitterze o przekazanej mu decyzji Sousy. "To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem" - poinformował szef piłkarskiej centrali.

Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z @pzpn_pl z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 26, 2021

Jak ustalili dziennikarze Interii poza Sousą i Kuleszą wzięli w niej udział dyrektor biura zarządu PZPN Piotr Szefer i team menadżer oraz rzecznik prasowy reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Sousa miał szybko przejść do rzeczy i poinformować Kuleszę o chęci odejścia z reprezentacji. Przyznał, że w ostatnich miesiącach otrzymał kilka ciekawych ofert z klubów i reprezentacji, ale wszystkie odrzucił.

Sousa mówi o Flamengo i wyjeździe do Brazylii

Miał jednak poinformować, że zdecydował się na wyjazd do Brazylii, bo propozycja pochodzi z jednego z największych klubów na świecie. Dodatkowo 51-latek próbował przekonywać, że dla obu stron to idealny moment na rozwiązanie kontraktu, bo do meczów barażowych mistrzostw świata pozostało jeszcze kilka miesięcy.

Z tymi argumentami Sousy nie zgodził się Kulesza - ustaliła Interia. Prezes PZPN miał zdecydowanie odmówić prośbie o rozwiązanie kontraktu.

